La emotiva despedida de Dalma Maradona a Miguel Ángel Russo: "Lo que pasó trasciende el equipo" La hija de Diego Maradona fue al velatorio del exentrenador de Boca y recordó la relación entre ambas familias.







La actriz reveló que fue al velatorio del ex entrenador en la Bombonera. Redes Sociales

La hija mayor de Diego Maradona, Dalma, fue a despedir los restos del DT Miguel Ángel Russo en la Bombonera: "Lo que pasó trasciende el equipo",

El dolor atravesó a todos los simpatizantes de deportista y atravesó todos los equipos, no sólo al mundo xeneize: "Fui al velorio de Russo, no quería perdérmelo, estuve con su familia, aprovecho para mandarles un beso".

La actriz habló en Bondi, y detalló cómo se organizó el velatorio: "Pidió ser velado en la cancha de Boca, estaba vestido de Boca y nos contaron que ese fue su deseo, que sea ahí. Tanto Riquelme como la directiva le dieron el okey para que eso pudiera suceder. Fue con sus familiares y después la gente podía pasar por un pasillito a saludarlo, en total armonía. Escuché también que venían micros de Rosario a saludarlo. Había varios presidentes de clubes".

La anécdota sobre Diego Maradona y Miguel Ángel Russo Dalma reveló la relación entre las familias de Diego Maradona y Miguel Ángel Russo: "Con mi papá se querían mucho. Siempre tuvo palabras de cariños como mi papá con él".

Agregó: "No conocía mucho a su familia, pero me hicieron sentir parte enseguida, yo no los quería invadir en un momento así, imaginate lo que es; y todo lo que me trae a mi con los recuerdos", dijo la mediática en Bondi.