9 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

La emotiva despedida de Dalma Maradona a Miguel Ángel Russo: "Lo que pasó trasciende el equipo"

La hija de Diego Maradona fue al velatorio del exentrenador de Boca y recordó la relación entre ambas familias.

Por
La actriz reveló que fue al velatorio del ex entrenador en la Bombonera.

La actriz reveló que fue al velatorio del ex entrenador en la Bombonera.

Redes Sociales

La hija mayor de Diego Maradona, Dalma, fue a despedir los restos del DT Miguel Ángel Russo en la Bombonera: "Lo que pasó trasciende el equipo",

Las investigaciones de Ochoa dieron inicio a los torneos nacionales de homenaje a los rugbiers desaparecidos.
Te puede interesar:

Memoria activa: comienza el X Torneo Nacional Homenaje a los Rugbiers Desaparecidos

El dolor atravesó a todos los simpatizantes de deportista y atravesó todos los equipos, no sólo al mundo xeneize: "Fui al velorio de Russo, no quería perdérmelo, estuve con su familia, aprovecho para mandarles un beso".

La actriz habló en Bondi, y detalló cómo se organizó el velatorio: "Pidió ser velado en la cancha de Boca, estaba vestido de Boca y nos contaron que ese fue su deseo, que sea ahí. Tanto Riquelme como la directiva le dieron el okey para que eso pudiera suceder. Fue con sus familiares y después la gente podía pasar por un pasillito a saludarlo, en total armonía. Escuché también que venían micros de Rosario a saludarlo. Había varios presidentes de clubes".

La anécdota sobre Diego Maradona y Miguel Ángel Russo

Dalma reveló la relación entre las familias de Diego Maradona y Miguel Ángel Russo: "Con mi papá se querían mucho. Siempre tuvo palabras de cariños como mi papá con él".

Agregó: "No conocía mucho a su familia, pero me hicieron sentir parte enseguida, yo no los quería invadir en un momento así, imaginate lo que es; y todo lo que me trae a mi con los recuerdos", dijo la mediática en Bondi.

La hija del ídolo del fútbol aseguró que en la cancha de Boca Juniors vio distintas personalidades de varios clubes, que sobrepasaron al mundo xeneize, donde el entrenador fallecido se desempeñó hasta sus últimos días.

De qué murió Miguel Ángel Russo

Miguel Ángel Russo murió a sus 69 años por un cáncer de próstata luego de una extensa carrera como entrenador y luego de destacarse en su rol de jugador profesional. Las muestras de respeto en su velatorio fueron unánimes.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La camiseta de Maradona en Barcelona será subastada y tiene una base de 30.000 dólares

Subastarán objetos personales de Maradona y la mítica camiseta rota de la final entre Barcelona y Athletic de Bilbao

En un mes iniciará el jury contra Makintach.

Causa Maradona: se conoció la fecha del inicio del juicio político a la jueza Julieta Makintach

El Pelusa y el Huevo discuten en Boca-Colón por el Apertura 95.

"Segurola y Habana 4310...", a 30 años de la histórica frase de Maradona para Toresani en su vuelta al fútbol y a Boca

Hoy disfruta del fútbol en la liga santafesina.

De ser promesa a jugar en una liga regional: la historia de un ex convocado por Maradona a la Selección

Villa Devoto quedó entre los lugares más cool a nivel global.

Un barrio porteño fue destacado entre los 40 más pintorescos del mundo por Time Out: conocé cuál es

El regreso de Diego al fútbol, con la camiseta de Boca y un look único.

El regreso de Maradona a Boca: a 30 años del partido en Corea del Sur y del mechón amarillo "en repudio" a "los caretas"

Rating Cero

Thiago se reencontró con sus hijas tras una larga recuperación.

Video: Thiago Medina se reencontró con sus hijas tras un mes internado

Lali Espósito hará dos shows en el estadio de River Plate, el club de sus amores.

Lali Espósito hará dos shows en River: cuándo serán y dónde comprar las entradas

play

Los Caballeros de la Quema: "Ojalá nuestras canciones sirvan de abrigo en épocas bravas"

Beto Casella aceptó una oferta y se dejará la conducción de Bendita﻿.

Beto Casella renunció a Bendita y se va de El Nueve: dónde trabajará a partir del 2026

Simmons se recupera para el gran regreso de Kiss en noviembre.

Susto para Gene Simmons, líder de Kiss: se desmayó al volante y chocó su auto

Natalia Oreiro protagoniza La noche sin mí, la dramática historia de una madre.
play

Natalia Oreiro vuelve al cine argentino con La noche sin mí, un drama sobre la cotidianidad

últimas noticias

Thiago se reencontró con sus hijas tras una larga recuperación.

Video: Thiago Medina se reencontró con sus hijas tras un mes internado

Hace 18 minutos
Fuerte crítica de Diego Giacomini al acuerdo del Gobierno con Estados Unidos: Vamos a terminar peor

Fuerte crítica de Diego Giacomini al acuerdo del Gobierno con Estados Unidos: "Vamos a terminar peor"

Hace 23 minutos
Hamás entregó la lista de rehenes para liberar: quiénes son.

Quiénes son los rehenes que planea liberar Hamás en medio de su acuerdo con Israel

Hace 25 minutos
Israel aceptó retirar sus tropas de la mayor parte de Gaza.

Cómo quedaría el mapa de Medio Oriente tras el acuerdo de paz entre Israel y Hamás

Hace 26 minutos
Eitan Horn, David Cunio y Ariel Cunio, los tres rehenes argentinos que siguen vivos.

Quiénes son los rehenes argentinos que Hamás liberará tras el acuerdo de paz

Hace 27 minutos