La emotiva despedida de Dalma Maradona a Miguel Ángel Russo: "Lo que pasó trasciende el equipo"

La hija mayor de Diego Maradona, Dalma, fue a despedir los restos del DT Miguel Ángel Russo en la Bombonera: "Lo que pasó trasciende el equipo",
La hija de Diego Maradona fue al velatorio del exentrenador de Boca y recordó la relación entre ambas familias.
La hija mayor de Diego Maradona, Dalma, fue a despedir los restos del DT Miguel Ángel Russo en la Bombonera: "Lo que pasó trasciende el equipo",
El dolor atravesó a todos los simpatizantes de deportista y atravesó todos los equipos, no sólo al mundo xeneize: "Fui al velorio de Russo, no quería perdérmelo, estuve con su familia, aprovecho para mandarles un beso".
La actriz habló en Bondi, y detalló cómo se organizó el velatorio: "Pidió ser velado en la cancha de Boca, estaba vestido de Boca y nos contaron que ese fue su deseo, que sea ahí. Tanto Riquelme como la directiva le dieron el okey para que eso pudiera suceder. Fue con sus familiares y después la gente podía pasar por un pasillito a saludarlo, en total armonía. Escuché también que venían micros de Rosario a saludarlo. Había varios presidentes de clubes".
Dalma reveló la relación entre las familias de Diego Maradona y Miguel Ángel Russo: "Con mi papá se querían mucho. Siempre tuvo palabras de cariños como mi papá con él".
Agregó: "No conocía mucho a su familia, pero me hicieron sentir parte enseguida, yo no los quería invadir en un momento así, imaginate lo que es; y todo lo que me trae a mi con los recuerdos", dijo la mediática en Bondi.
La hija del ídolo del fútbol aseguró que en la cancha de Boca Juniors vio distintas personalidades de varios clubes, que sobrepasaron al mundo xeneize, donde el entrenador fallecido se desempeñó hasta sus últimos días.
Miguel Ángel Russo murió a sus 69 años por un cáncer de próstata luego de una extensa carrera como entrenador y luego de destacarse en su rol de jugador profesional. Las muestras de respeto en su velatorio fueron unánimes.