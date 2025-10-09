IR A
Es un drama psicológico y lo tenés que ver si te gustó Incontrolables

Esta producción presenta a un director de un reformatorio de última oportunidad que enfrenta simultáneamente la posible clausura de su institución.

La producción explora en profundidad temas como la memoria, la moralidad y la culpa.

Netflix

Netflix incorporó a su catálogo un drama psicológico que está llamando la atención de los suscriptores que disfrutaron de Incontrolables. La plataforma estrenó Steve, una intensa producción británica-irlandesa de 92 minutos protagonizada por Cillian Murphy, que explora las complejidades de la salud mental y los dilemas morales en un entorno educativo al límite. Esta película, basada en la novela Shy de Max Porter, desató gran repercusión en redes sociales y se posicionó rápidamente entre las tendencias del gigante del streaming.

La cinta, ambientada en Inglaterra durante mediados de los años 90, presenta a un director de un reformatorio de última oportunidad que enfrenta simultáneamente la posible clausura de su institución y el deterioro de su propia estabilidad emocional.

Con una producción a cargo de Big Talk Studios junto con Netflix UK, la película captura la esencia del cine británico contemporáneo y ofrece una mirada cruda sobre las crisis personales y profesionales que atraviesan quienes trabajan con jóvenes en situaciones vulnerables.

Steve

Netflix: sinopsis de Steve

Steve sigue la historia de Steve O'Connor, el director de Stanton Wood, un centro educativo para adolescentes con comportamientos problemáticos que representa la última oportunidad para estos jóvenes. Este hombre lucha por preservar la esencia de la institución y evitar su cierre inminente, mientras le hace frente al colapso de su propia salud mental. La trama se desarrolla durante un día decisivo donde el protagonista debe afrontar múltiples crisis simultáneas, tales como las presiones administrativas, el difícil comportamiento de los estudiantes y sus propios demonios internos que lo llevan al borde del abismo.

Paralelamente, la película presenta a Shy, un estudiante atrapado en un pasado traumático que se debate entre impulsos violentos y una fragilidad que lo consume. Este joven problemático navega entre sus tendencias autodestructivas y la búsqueda desesperada de un propósito, creando una dinámica compleja con el director del reformatorio.

La producción explora en profundidad temas como la memoria, la moralidad y la culpa, ofreciendo una mirada sin filtros sobre las crisis emocionales que experimentan tanto educadores como estudiantes en instituciones al límite de sus posibilidades.

Steve

Tráiler de Steve

Embed - Steve | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Steve

  • Cillian Murphy como Steve
  • Jay Lycurgo como Shy
  • Lil Simz como Shola
  • Tracey Ullman como Amanda
  • Emily Watson como Jenny
  • Tut Nyuot como Tarone
  • Joshua J Parker como Riley
  • Ruby Ashbourne Serkis como Charlotte
