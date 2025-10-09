9 de octubre de 2025 Inicio
Triple femicidio en Florencio Varela: así ingresó Pequeño J a la Argentina desde Uruguay

Se trata del registro de unas cámaras de seguridad sobre el principal acusado por los crímenes de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, que permanece detenido.

Pequeño J es uno de los señalados por la Justicia.

Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido públicamente como Pequeño J, uno de los detenidos por el triple femicidio de Florencio Varela, ingresó a la Argentina desde Uruguay el 28 de agosto y ahora la Fiscalía investiga unas imágenes de cámaras de seguridad.

Triple femicidio: piden captura internacional para "Alex", un de los jefes de la banda "La Nueva Jerusalén"

El periodista Leo García informó en De Una, por C5N, que unas imágenes de seguridad registraron a Pequeño J mientras ingresaba al país, que fueron enviadas a la Fiscalía a cargo de Adrián Arribas: "Es un trabajo que entregó la Policia de la Ciudad a la Fiscalía después de mucho trabajo".

En tal sentido, se refirió a otro hombre que se observa en los registros: "Es una persona identificada y no detenida. Entienden que también es de nacionalidad peruana".

Pequeño J es señalado como el supuesto jefe narco que ordenó el secuestro, tortura y ejecución de las tres víctimas. Fue capturado el martes en la ciudad de Pucusana, al sur de Lima, en Perú, adonde había llegado escapando de los investigadores.

En tanto, en medio de la investigación, se dio a conocer un video donde se ve a Pequeño J cuando caminaba junto a Lara Gutiérrez, una de las víctimas del triple crimen, en el barrio porteño de Flores. Se encontraban junto a otras dos personas, en el marco de un encuentro que se dio 13 días antes del brutal asesinato de la adolescente de 15 años y sus dos amigas, Brenda del Castillo y Morena Verdi.

De acuerdo a lo que se ve en las cámaras de seguridad las secuencia data del 6 de septiembre a las 22:59. “Así caminaba Lara junto a Pequeño J y a un hombre más, el del medio, que puede ser clave para la investigación. Se llama Dylan, creen que fue la persona que hizo que J conozca a Lara”, explicó el periodista Diego Gabriele en Mañanas Argentinas por C5N.

“Creen que habría sido la persona que convenció a Lara para robarle a J para hacerse de una importante cantidad de dinero que habían acreditado que Pequeño J tenía”, agregó.

Triple femicidio en Florencio Varela: pedido de captura internacional para dos prófugos peruanos

El Ministerio de Seguridad de la Nación pidió la captura nacional e internacional de dos prófugos de nacionalidad peruana por el triple femicidio narco en Florencio Varela. Se trata de David Gustavo Morales Huamani, alias "El Tarta" o "El Loco David", y Alex Roger Ydone Castillo.

La medida fue dispuesta por el Juzgado de Garantías N° 4 de La Matanza, a cargo del juez Fernando Pinos Guevara, que la trasladó al Ministerio de Seguridad de la Nación, a la Interpol y a distintos organismos judiciales para activar la búsqueda internacional.

El pedido de detención también alcanza a Manuel David Villaverde Rodríguez, quien, según la declaración testimonial de una imputada en el caso, estaba en la casa donde ocurrieron los asesinatos y tenía puestos guantes de látex al momento de los hechos.

Ambos están imputados por el delito de homicidio agravado reiterado, en concurso real, "por cometerse con el concurso premeditado de dos o más personas, con ensañamiento, con alevosía y por mediar violencia de género reiterado en tres hechos".

