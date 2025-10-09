9 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Dónde queda el nuevo restaurante de Retiro que celebra la cocina estacional y la coctelería de autor

Con vista directa a la Plaza San Martín, arribó Trufa Restaurant, un emprendimiento de lujo, ubicado en el elegante Palacio Paz Hotel, un espacio moderno y sobrio que invita a descubrir una propuesta gastronómica premium.

Por
Dónde queda el nuevo restaurante de Retiro que celebra la cocina estacional y la coctelería de autor

En el centro de uno de los barrios más distinguidos de Buenos Aires, y ubicado en el antiguo Palacio Paz Hotel, se encuentra Trufa Restaurant, un nuevo proyecto que amalgama la cocina de primera línea, a base de productos de estación y materia prima calidad premium, la coctelería de autor y la arquitectura histórica, para aportar una experiencia diferencial en pleno centro porteño.

Por qué se desaconseja este hábito.
Te puede interesar:

Por qué no hay que dormir frente a un espejo: te sorprenderá

Ubicado en la planta baja, el salón se despliega en tres sectores bien definidos: un patio al aire libre invita a disfrutar de la luz natural y la vegetación que realza el entorno; la barra funciona como epicentro de la coctelería y un área con ventanales a Plaza San Martín ofrece una vista privilegiada para quienes buscan un momento más tranquilo. La combinación de materiales nobles, como madera y hierro, y una paleta de negros y ocres definen un clima sobrio y cálido que dialoga con la arquitectura del Palacio Paz.

Que puedo pedir en Trufa restaurant

La propuesta gastronómica se apoya en una cocina estacional, con una carta diseñada para diferentes momentos del día. El menú está pensado para los distintos momentos del día. Por la mañana y a la tarde, el café de especialidad es protagonista: espresso, macchiato, iced coffee, flat white y más. Para acompañar, se destacan opciones como el tostado Trufa de jamón y queso en pan árabe, el bowl de yogur natural con frutas de estación y granola casera, huevos revueltos con palta y panceta, y una tentadora pastelería artesanal con budines, alfajores de maicena y dulce de leche; la versión Trufa de cacao, naranja y dulce de leche, y las cookies de café y chocolate o avena y pasas.

Al mediodía y a la noche, el menú exhibe distintas alternativas. Entre las entradas sobresalen los langostinos laqueados con guacamole y crocantes de mandioca, los buñuelos de espinaca y provolone y una tortilla con chipirones fritos y alioli de lima. Para los principales, hay platos que van desde un risotto de hongos cremoso y ñoquis de cabutia con salvia, hasta cortes grillados como entraña con salsa criolla fresca u ojo de bife con manteca de hierbas y pesca del día. El apartado dulce sorprende con una pavlova con curd de limón y frutos rojos, un flan de dulce de leche con crema y popcorn caramelizado y un tiramisú elaborado con queso mascarpone auténtico.

La coctelería completa la propuesta, con clásicos reversionados como el Negroni Perfetto, Kyoto Caipi o Espresso Martini, whiskies premium, licores y una cava con más de 200 etiquetas seleccionadas entre vinos argentinos e internacionales.

Dónde queda Trufa Restaurant

Trufa Restaurant se ubica sobre Avenida Santa Fe, 760, Retiro, frente a Plaza San Martín. Abre de lunes a domingo, de 08 a 00 h.

Noticias relacionadas

La localidad pertenece al partido de San Andrés de Giles.

El pueblito cerca de Buenos Aires con ritmo pausado y mucha identidad rural

Conocé cuáles son las recomendaciones que debés seguir en estos casos.

Qué hacer si te encontrás con un enjambre de abejas en la vía pública

Una famosa actriz apostó por no usar maquillaje y puso a la moda un estilo particular en la semana de la moda.

Esta famosa actriz apostó por no usar maquillaje e impuso un nuevo look en la semana de la moda: cuál es

Prácticas simples y fáciles para reciclar desde casa.

Cuáles son las prácticas de reciclaje que se aplican en cualquier contexto y tienen múltiples beneficios

Estos platos de lomo al champiñón son los mejores de Buenos Aires.

Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires para comer lomo al champiñón

Sus imponentes paredones rojizos, profundos cañones y curiosas esculturas naturales constituyen un espectáculo que deja boquiabiertos a sus visitantes.

Turismo en Argentina: el destino mágico de San Luis para codearse con la naturaleza de un parque nacional

Rating Cero

Thiago se reencontró con sus hijas tras una larga recuperación.

Video: Thiago Medina se reencontró con sus hijas tras un mes internado

Lali Espósito hará dos shows en el estadio de River Plate, el club de sus amores.

Lali Espósito hará dos shows en River: cuándo serán y dónde comprar las entradas

play

Los Caballeros de la Quema: "Ojalá nuestras canciones sirvan de abrigo en épocas bravas"

Beto Casella aceptó una oferta y se dejará la conducción de Bendita﻿.

Beto Casella renunció a Bendita y se va de El Nueve: dónde trabajará a partir del 2026

Simmons se recupera para el gran regreso de Kiss en noviembre.

Susto para Gene Simmons, líder de Kiss: se desmayó al volante y chocó su auto

Natalia Oreiro protagoniza La noche sin mí, la dramática historia de una madre.
play

Natalia Oreiro vuelve al cine argentino con La noche sin mí, un drama sobre la cotidianidad

últimas noticias

Thiago se reencontró con sus hijas tras una larga recuperación.

Video: Thiago Medina se reencontró con sus hijas tras un mes internado

Hace 20 minutos
Fuerte crítica de Diego Giacomini al acuerdo del Gobierno con Estados Unidos: Vamos a terminar peor

Fuerte crítica de Diego Giacomini al acuerdo del Gobierno con Estados Unidos: "Vamos a terminar peor"

Hace 25 minutos
Hamás entregó la lista de rehenes para liberar: quiénes son.

Quiénes son los rehenes que planea liberar Hamás en medio de su acuerdo con Israel

Hace 27 minutos
Israel aceptó retirar sus tropas de la mayor parte de Gaza.

Cómo quedaría el mapa de Medio Oriente tras el acuerdo de paz entre Israel y Hamás

Hace 28 minutos
Eitan Horn, David Cunio y Ariel Cunio, los tres rehenes argentinos que siguen vivos.

Quiénes son los rehenes argentinos que Hamás liberará tras el acuerdo de paz

Hace 29 minutos