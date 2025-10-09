Dónde queda el nuevo restaurante de Retiro que celebra la cocina estacional y la coctelería de autor Con vista directa a la Plaza San Martín, arribó Trufa Restaurant, un emprendimiento de lujo, ubicado en el elegante Palacio Paz Hotel, un espacio moderno y sobrio que invita a descubrir una propuesta gastronómica premium. Por







En el centro de uno de los barrios más distinguidos de Buenos Aires, y ubicado en el antiguo Palacio Paz Hotel, se encuentra Trufa Restaurant, un nuevo proyecto que amalgama la cocina de primera línea, a base de productos de estación y materia prima calidad premium, la coctelería de autor y la arquitectura histórica, para aportar una experiencia diferencial en pleno centro porteño.

Ubicado en la planta baja, el salón se despliega en tres sectores bien definidos: un patio al aire libre invita a disfrutar de la luz natural y la vegetación que realza el entorno; la barra funciona como epicentro de la coctelería y un área con ventanales a Plaza San Martín ofrece una vista privilegiada para quienes buscan un momento más tranquilo. La combinación de materiales nobles, como madera y hierro, y una paleta de negros y ocres definen un clima sobrio y cálido que dialoga con la arquitectura del Palacio Paz.

Que puedo pedir en Trufa restaurant La propuesta gastronómica se apoya en una cocina estacional, con una carta diseñada para diferentes momentos del día. El menú está pensado para los distintos momentos del día. Por la mañana y a la tarde, el café de especialidad es protagonista: espresso, macchiato, iced coffee, flat white y más. Para acompañar, se destacan opciones como el tostado Trufa de jamón y queso en pan árabe, el bowl de yogur natural con frutas de estación y granola casera, huevos revueltos con palta y panceta, y una tentadora pastelería artesanal con budines, alfajores de maicena y dulce de leche; la versión Trufa de cacao, naranja y dulce de leche, y las cookies de café y chocolate o avena y pasas.

Al mediodía y a la noche, el menú exhibe distintas alternativas. Entre las entradas sobresalen los langostinos laqueados con guacamole y crocantes de mandioca, los buñuelos de espinaca y provolone y una tortilla con chipirones fritos y alioli de lima. Para los principales, hay platos que van desde un risotto de hongos cremoso y ñoquis de cabutia con salvia, hasta cortes grillados como entraña con salsa criolla fresca u ojo de bife con manteca de hierbas y pesca del día. El apartado dulce sorprende con una pavlova con curd de limón y frutos rojos, un flan de dulce de leche con crema y popcorn caramelizado y un tiramisú elaborado con queso mascarpone auténtico.

La coctelería completa la propuesta, con clásicos reversionados como el Negroni Perfetto, Kyoto Caipi o Espresso Martini, whiskies premium, licores y una cava con más de 200 etiquetas seleccionadas entre vinos argentinos e internacionales.