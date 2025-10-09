9 de octubre de 2025 Inicio
Lionel Scaloni se lamentó por la muerte de Miguel Ángel Russo: "Estamos en shock, deja una huella imborrable"

El entrenador de la Selección argentina tuvo cariñosas palabras para el DT de Boca Juniors que falleció a sus 69 años.

Lionel Scaloni tuvo conmovedoras palabras para Miguel Ángel Russo.

El último encuentro de Di María y Russo, en el Mundial de Clubes.
Durante la conferencia de prensa previa al partido amistoso entre la Selección argentina y Venezuela, Scaloni fue consultado por la trágica noticia y se mostró conmovido. "Ayer recibimos la triste noticia del fallecimiento de Miguel y bueno, estábamos todos al tanto de la situación... Pero cuando sucede, y un tipo tan querido en el mundo del fútbol, que ha dejado una huella y que será imborrable, sinceramente muy pocas veces se ve que estén todos de acuerdo en el pensamiento de cómo es un tipo, una persona, así que muy triste", comenzó por expresar.

Por otro lado, hizo mención al homenaje de la Selección apenas conocieron lo ocurrido: "Le mandamos un fuerte abrazo a su familia y a todos sus seres queridos. A nosotros nos agarró en medio del entrenamiento y quedamos un poco descolocados porque no sabíamos qué hacer en ese momento, estábamos en shock. Hicimos ese minuto de silencio que lo teníamos que hacer, digamos". Con estas palabras, dejó en claro su respeto por Russo.

seleccion minuto de silencio
La Selección argentina realizó un minuto de silencio por Miguel Ángel Russo.

Para finalizar, Lionel Scaloni volvió a enfatizar en el legado de Miguel Ángel Russo: "Muy triste, después de eso no hay nada más importante. Gracias por todo, porque ha dejado un legado de cómo tiene que ser uno y cómo tiene que comportarse uno en una cancha de fútbol. Cuando están todos de acuerdo en cómo es una persona, eso dice mucho de él".

El cambio de día y horario del amistoso de la Selección argentina preocupa a Boca y River.

