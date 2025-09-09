IR A
El fútbol por streaming cambia para siempre: se podrán ver hasta cuatro partidos en simultáneo

Una de las plataformas más nuevas sorprendió al informar la llegada de una herramienta muy pedida por los usuarios.

Las plataformas de streaming﻿ pelean por atraer usuarios con diferentes propuestas.

El fútbol por streaming es uno de los deportes más pedidos por el público y una de las nuevas plataformas ha decidido introducir una herramienta muy demandada por sus clientes para observar varios partidos al mismo tiempo, lo que podría ser un jaque mate total a la televisión.

La plataforma de streaming Paramount+ anunció el lanzamiento de la función Multiview para ver hasta cuatro canales deportivos a la vez, un gran cambio para los interesados en, por ejemplo, la UEFA Champions League. Además, el objetivo es expandirlo para entretenimiento y noticias.

Además de la posibilidad para ver hasta cuatro partidos a la vez, también se podrá seleccionar el audio preferido para crear la experiencia personalizada en los encuentros de UEFA. Inicialmente, la función estará disponible exclusivamente para la Champions League, la Europa League y la Conference League.

Así lucirá la función Multiview para las competiciones de la UEFA.

Si bien la función se lanzará exclusivamente para la cobertura de la UEFA, Paramount Skydance afirmó que Paramount+ está "evolucionando activamente la experiencia" para ofrecer más opciones de contenido de entretenimiento y noticias en los próximos meses. Esto tiene el objetivo de que la experiencia sea "aún más dinámica y personalizada".

Con respecto al precio, Paramount informó a sus casi 78 millones de suscriptores en junio que el precio del paquete se mantuvo sin cambios: u$s12,99 al mes o u$s119,99 al año. Además, su plan de streaming sin publicidad pasó a llamarse Paramount+ Premium.

