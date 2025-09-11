La final de la Champions League 2027 ya tiene escenario confirmado Estaba previsto que se juegue en el estadio San Siro de Milán, pero la UEFA decidió retirarle la sede debido a las dudas sobre su disponibilidad. Por







La UEFA confirmó el escenario para final de la Champions League de 2027. Será el estadio Metropolitano del Atlético de Madrid, que albergará el partido decisivo por la 'Orejona' por segunda vez desde su inauguración, en 2017.

El anuncio se hizo oficial después de que el recinto madrileño fuera seleccionado sobre otras candidaturas, incluyendo la del Estadio Olímpico de Bakú, en Azerbaiyán, y el icónico San Siro de Milán, que fue finalmente descartado.

Será la segunda final de Champions que se dispute en ese estadio. En 2019, el Metropolitano fue el escenario del duelo inglés entre el Liverpool y el Tottenham, en el que los Reds se impusieron con un marcador de 2-0.

El Riyadh Air @Metropolitano, elegido sede de la final de la @LigadeCampeones de 2027



La experiencia previa del estadio y su infraestructura moderna fueron factores clave para que la UEFA considerara nuevamente a Madrid como la sede ideal. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) impulsó la candidatura, presentando el recinto como una opción segura y probada.

Originalmente, la final de 2027 estaba prevista para el estadio San Siro de Milán, uno de los estadios más históricos del fútbol mundial. Sin embargo, la UEFA decidió retirarle la sede debido a las dudas sobre su disponibilidad.