Murió el Indio Solari: cuál fue su último recital

La última presentación en vivo del cantante fue en marzo de 2017 en el predio La Colmena de Olavarría, que desbordó con 400 mil personas de todo el país. El show terminó con dos personas fallecidas y varios heridos por fallas de seguridad.

Carlos Alberto "Indio" Solari falleció este viernes a los 77 años y dejó un vacío imposible de llenar en el rock nacional. Aunque llevaba años alejado de los escenarios, los shows que encabezó con Patricio Rey sus Redonditos de Ricota y luego con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado eran tan especiales que tenían su propia mística y denominación: las "misas ricoteras". La última fue en Olavarría, provincia de Buenos Aires, el 11 de marzo de 2017.

Exactamente un año antes, minutos de comenzar su presentación con Los Fundamentalistas en el Hipódromo de Tandil, el Indio confirmó ante 150 mil personas los rumores sobre su salud. "Anda circulando una versión de que estoy enfermo, y es verdad. Mr. Parkinson me está pisando los talones, pero acá estoy", afirmó. Los fanáticos, que sentían hace tiempo que cada misa podía ser la última, no dudaron en desbordar Olavarría cuando se anunció la fecha meses después.

El lugar elegido fue el predio La Colmena, habilitado para 155 mil personas; sin embargo, se estima que la convocatoria superó las 200 mil. Ni la ciudad ni la organización estaban preparadas para recibir a las oleadas de fans que querían despedirse de su ídolo: se denunció que faltaron medidas de seguridad básicas, como salidas de emergencia y pasillos que delimitaran el predio, y señalaron que se vendía alcohol tanto dentro como fuera del lugar.

A los 20 minutos de comenzado el recital, el desborde de público derivó en avalanchas. El Indio frenó el recital en más de una ocasión para pedirle calma a sus seguidores y reclamar la colaboración de la seguridad: "Hay alguien desmayado, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¡Hay gente en el piso, por favor! Hay mucha gente, hay que tener mucho cuidado. Levántenlos, por favor", pidió desde el escenario. Y advirtió: "Si siguen empujando así, no vamos a poder terminar el show".

A pesar de las interrupciones, el Indio y Los Fundamentalistas tocaron unas dos horas. La salida del predio La Colmena fue un verdadero caos. Los servicios básicos de Olavarría no estaban preparados para un evento tan masivo: no había señal de celular, el sistema sanitario colapsó, las rutas se atascaron; muchas personas perdieron contacto con sus amigos y familiares o fueron reportadas como desaparecidas.

Después del show se confirmó que, además de los heridos, hubo dos personas fallecidas: Javier León (42) y Juan Francisco Bulacio (36). El informe de la autopsia detalló que murieron por "asfixia" y que no fueron asistidos a tiempo. Por la causa fueron imputados los hermanos Matías y Marcos Peuscovich, responsables de la organización, y Gustavo Zurita, de la productora En Vivo SA, todos por los delitos de "homicidio culposo" y "lesiones culposas".

La última aparición en los escenarios del Indio Solari

El Indio Solari no volvió a encabezar un show en vivo después de Olavarría, en 2017. Su última aparición fue en un recital de Los Fundamentalistas en La Plata, mediante un video grabado donde el exlíder de la banda cantó grandes hits y sorprendió a los fanáticos en diciembre de 2025. Solari irrumpió en las pantallas del escenario para interpretar temas como Nike es la cultura, Tarea Fina y Pool, Averna y Papusa y fue ovacionado por los espectadores.

En el video, previamente grabado en su estudio personal, el excantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota mandó un emotivo mensaje: "La Providencia hizo que se cruzaran conmigo un par de cositas que me impiden, ya saben de qué hablo, que me impiden estar ahí en el escenario, pero no quería dejar pasar este momento para jugar que estoy con ustedes ahí escuchando".