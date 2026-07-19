La prueba de sonido de María Becerra en el estadio de Nueva Jersey: "Ensayando nuestro hermoso Himno Nacional" La artista argentina fue la elegida para entonar las estrofas en la previa del inicio de la final de Argentina y España en el Mundial 2026. La Nena de Argentina fue contactada a último memento y viajó de Europa a Estados Unidos en un vuelo privado. Agregar C5N en









María Becerra catalogó este momento como uno de los más lindos de su carrera.

En un vuelo privado y relámpago, María Becerra llegó a Estados Unidos y horas antes del inicio de la final entre Argentina y España en el Mundial 2026, la artista se mostró en el estadio para realizar la prueba de sonido.

Este domingo 19 de julio, desde las 16, la Selección argentina jugará en el MetLife Stadium ante La Roja, y la elegida para entonar las estrofas fue La Nena de Argentina, al igual que sucedió en Qatar 2022, cuando el conjunto dirigido por Lionel Scaloni y capitaneado por Lionel Messi levantaron el trofeo, el tercero en la historia.

En un lapso de tan solo 14 horas, la quilmeña mostró cómo partió de Europa y llegó a Estados Unidos. En sus cuentas de redes sociales, compartió con sus seguidores cuando está sobre el campo de juego bailando al ritmo de Can’t Get You Out Of My Head, de la estrella internacional Kylie Minogue. “Ensayando nuestro hermoso Himno Nacional”, escribió acompañado de la bandera argentina.

Minutos más tarde, el periodista español, Carlos Vicente, publicó el momento en que se la ve a la argentina durante la prueba de sonido, sobre la alfombra que se despliega sobre el círculo central, parte de la presentación, y un gran despliegue con las banderas y los niños que la porta.

María Becerra hizo la prueba de sonido en el MetLife Stadium, a horas de la final del Mundial



@CarlosVicenteGB pic.twitter.com/zZTk6ELDIY — C5N (@C5N) July 19, 2026 María Becerra en la previa de la final del Mundial 2026: “Un honor” Luego de realizar la prueba de sonido en el campo de juego, María Becerra fue entrevistada por un medio argentino y reveló que contactaron a su representante para que sea la encargada de cantar el himno en la final del Mundial 2026.