Las emotivas palabras de Juan Amorín por la muerte del Indio Solari: "Es para siempre"

El conductor de Mañanas Argentinas por C5N hizo una sentida editorial por el fallecimiento del líder de Los Redonditos de Ricota y referente del rock nacional.

La noticia de la muerte del Carlos Alberto “Indio” Solari paralizó a toda la argentina. El periodista y conductor de C5N, Juan Amorín, dedicó unas emotivas palabras para despedir al referente del rock nacional y líder de Los Redonditos de Ricota, entre otras. "Es para siempre", describió.

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El artista fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson en 2016 y un año después se retiró de los escenarios con su último proyecto musical, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Y este viernes 5 de junio se confirmó su fallecimiento a los 77 años.

El conducto de Mañanas Argentinas por C5N describió al Indio como un artista “con todas las letras, siempre fiel a sus ideas, convicciones”, y que siempre supo “abrazando a las nuevas generaciones, conteniéndolas”. “Eso es lo que hizo del Indio Solari un fenómeno social”, describió al ícono del rock nacional.

“ Él siempre decía que el público no conoce el concepto de sould out. Donde tocaba el Indio no existía cantidad de que uno pudiera siquiera aproximar o anticipar porque siempre eran cientos y cientos de miles de personas”, agregó en referencia a las masivos recitales convocantes más conocidos como “La Misa” sin importar lugar .

El periodista, fiel seguidor de Solari, hizo una pequeña editorial para describir y despedir lo que es y significó el artista más importante de la cultura argentina. “ Son muchos años donde mucha gente conoció muchos amigos, tal vez conoció al amor de su vida en esas Misas. Muchos años donde mucha gente recorrió todo el país siguiéndolo y entendiendo que iba más allá del show en sí mismo”, comenzó su editorial totalmente conmocionado.

En esa misma línea indicó: “Son lágrimas de una tristeza infinita, pero de agradecimiento por todo aquello, abrir tantas mentes y por sobre todo por el encuentro de generaciones que nos sentíamos contenidos, abrazados. Por sus canciones, letras, convicciones, ideas y transmitir que vale la pena pelear por todo eso, creo que es muy difícil decirle adiós al Indio porque es para siempre”.

“Va a ser para siempre y va a trascender porque va más allá de absolutamente todo”, subrayó y agregó: “Era una persona sumamente cálida, atenta, que nunca careteó nada y tenía ese compromiso y preocupación por transformar la realidad desde su lugar y arte”.

El nacimiento de Los Redonditos de Ricota y su imborrable legado en el rock nacional

La música argentina se encuentra de luto tras haberse conocido la muerte de Carlos Alberto "Indio" Solari, el líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. La banda platense fue una de las máximas referentes del rock nacional, por su estilo único en cuanto a música, letra y también convocatoria.

El nacimiento de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota a mediados de los años 70 en La Plata rompió todos los moldes conocidos: no surgieron como una banda tradicional, sino como un colectivo artístico nómade donde la música convivía con monólogos delirantes, ballets improvisados y la distribución de buñuelos de ricota entre el público.

El núcleo compuesto por la voz y la pluma del Indio Solari, la guitarra psicodélica de Skay Beilinson y la presencia de Semilla Bucciarelli, Walter Sidotti y Sergio Dawi durante gran parte de los años que se extendió la vida de la banda, cimentó las bases de un fenómeno que prefirió el boca en boca antes que los canales comerciales habituales.