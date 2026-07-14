Profundo dolor por la muerte que golpea a una cantante conocida mundialmente El entorno del pop vive horas de tristeza tras confirmarse el fallecimiento de un ser muy cercano a una cantante. Agregar C5N en









El joven de 28 años fue encontrado sin vida.

La comunidad artística internacional se encuentra de luto tras confirmarse una trágica noticia en los Estados Unidos. La policía de Miami halló sin vida a Michael-Anthony Leones Espino, popularmente conocido como 'Mykee', un joven de 28 años que brilló sobre los escenarios internacionales como parte del cuerpo de baile de la estrella española Rosalía y del cantante Rauw Alejandro.

Según informaron las cadenas de televisión norteamericanas NBC y Telemundo, el joven artista había desaparecido el pasado domingo en el sur de Florida. Al ser visto por última vez al mediodía en la zona suroeste de Miami, la Oficina del Alguacil del Condado de Miami-Dade catalogó su caso bajo la alarmante carátula de "adulto en peligro", lo que desató una inmediata movilización.

Conforme a los datos proporcionados por las autoridades y difundidos por las señales locales NBC 6 y Telemundo 51, la investigación preliminar arrojó que Leones Espino "murió por aparente suicidio", aunque los investigadores aclararon que el caso todavía no se encuentra formalmente cerrado, mientras se aguardan las pericias definitivas del caso.

La preocupante ausencia inicial del bailarín había generado una enorme cadena de solidaridad en las redes sociales por parte de los seguidores de Rosalía y de Rauw Alejandro. "Este es el tipo de noticias que nunca nos gustaría compartir, pero hoy necesitamos vuestra ayuda. Mykee, uno de los motopapis, ha desaparecido y desde las autoridades nos piden colaboración para ayudar a encontrarlo", rezaba la sentida publicación que la cuenta de fans @rosaliavtspain había compartido en Instagram antes de conocerse el triste desenlace.

Quién era Michael-Anthony Leones Espino Michael-Anthony Leones Espino, artísticamente conocido como Mykee Moves o simplemente Mykee, fue un bailarín profesional de origen filipino que logró consolidarse como una figura clave en los espectáculos de grandes estrellas de la música urbana y latina. A sus 28 años, era reconocido en la industria del entretenimiento por su inmenso talento, energía y carisma sobre el escenario, cualidades que lo llevaron a acumular una cantidad de casi 80,000 seguidores en redes sociales como Instagram y TikTok. En estas plataformas, solía compartir rutinas de baile, ensayos y cosas detrás de escena de los multitudinarios eventos en los que participaba.

A lo largo de su carrera, Mykee formó parte de algunos de los despliegues escénicos más importantes de los últimos tiempos, sirviendo como un nexo fundamental entre la cantante española Rosalía y el artista puertorriqueño Rauw Alejandro. Entre sus logros más notables destaca su participación en el aclamado Motomami World Tour de la intérprete catalana. De igual manera, trabajó de forma prolongada con Rauw Alejandro en múltiples proyectos que incluyeron las exitosas giras Saturno Tour y Cosa Nuestra, además de aparecer frente a las cámaras en el video musical del tema Touching The Sky lanzado en 2024. Trágicamente, la vida del joven artista se vio interrumpida en julio de 2026 tras reportarse su desaparición en el suroeste de Miami, Florida. El hecho movilizó a las comunidades de fanáticos y a los propios artistas, quienes compartieron masivamente las fichas de búsqueda emitidas por las autoridades. El caso concluyó de la manera más dolorosa cuando la Oficina del Alguacil de Miami-Dade confirmó el hallazgo de su cuerpo sin vida cerca de unas vías de tren, indicando en sus reportes preliminares que la causa del deceso apuntaba a un aparente suicidio.