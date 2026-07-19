IR A
IR A

"Yendo...": el mensaje de María Becerra tras confirmarse que cantará el himno en la final del Mundial 2026

La artista argentina hizo su presentación en Europa y luego tomó un vuelo privado para estar presente en lo que será la final en Estados Unidos entre Argentina y España.

Al igual que Lali en 2022

Al igual que Lali en 2022, María Becerra cantará el himno argentino en la final del Mundial 2026.

Billboard Argentina

María Becerra viajó a último momento desde Europa a Estados Unidos ya que será la artista que cantará el himno nacional argentino en lo que será el final del Mundial 2026 entre Argentina y España.

María Becerra catalogó este momento como uno de los más lindos de su carrera.
Te puede interesar:

La prueba de sonido de María Becerra en el estadio de Nueva Jersey: "Ensayando nuestro hermoso Himno Nacional"

En medio de las especulaciones y rumores, finalmente, y a último momento, se confirmó que la artista quilmeña será quien interprete las estrofas nacionales en el estadio de Nueva Jersey, al igual como sucedió en el Mundial Qatar 2022 con Lali Espósito, en la previa del inicio del choque que marcará el último partido de Lionel Messi en una competencia mundialista, al igual que Nicolás Otamendi en el conjunto Albiceleste.

La artista argentina estaba en España ya que tenía que hacer una presentación en el Festival Bigsound, en la ciudad de Pontevedra, pero tras la confirmación de su participación en la final del mundo, debió hacer un cambio en la agenda y adelantó su show. De esta manera, apenas terminó su actuación La Nena de Argentina abandonó suelo español para subirse a un vuelo privado y viajar a Estados Unidos.

“Yendo”, escribió Becerra en sus historias de Instagram donde posa con anteojos de sol oscuro junto a la camiseta argentina y la pelota del Mundial musicalizada con la canción que se volvió tendencia para alentar a la Selección, La Cuarta estrella.

Argentina vs. España: a qué hora es y cómo verlo en vivo

  • Hora: 16
  • Televisión: TyC Sports, Telefe, Dsports, TV Públca, Disney + Premium.
  • Árbitro: Slavko Vincic (Eslovenia).
  • Estadio: New Jersey Stadium.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La Nena de Argentina tendrá el honor de cantar el himno nacional.

Confirman que María Becerra cantará el himno argentino en la final del Mundial 2026

María Becerra apareció en el adelanto del documental sobre René Favaloro. 

María Becerra contará la historia que la vincula a René Favaloro en un nuevo documental

María Becerra realizó varias entrevistas en España y dejó comentarios muy interesantes sobre su vida personal.

La confesión de María Becerra sobre su infancia que nadie esperaba

María Becerra en su primer encuentro con Sol Varacalli. 

María Becerra despidió a Sol Varacalli, la fan a la que ayudó con su tratamiento contra el cáncer

La formación de Argentina para la semifinal del Mundial 2026 contra Inglaterra.

Los mejores memes de la increíble victoria de Argentina ante Inglaterra

Pergolini aprovechó la entrevista para hacer una propuesta.

Mario Pergolini le hizo una propuesta íntima a uno de sus invitados y sorprendió a todos: "Podemos hacer esto"

últimas noticias

Javier Milei repite vestimenta para ver a la Selección argentina en la final del Mundial 2026.

Repite cábala: dónde mirará Javier Milei la final del Mundial 2026

Hace 13 minutos
El sismo ocasionó graves destrozos en la región de Junín, en Perú.

Perú: sismo en la región de Junín causó al menos 5 muertos y 20 heridos

Hace 30 minutos
María Becerra catalogó este momento como uno de los más lindos de su carrera.

La prueba de sonido de María Becerra en el estadio de Nueva Jersey: "Ensayando nuestro hermoso Himno Nacional"

Hace 34 minutos
Ciro Martínez tocó su armónica en un avión repleto de hinchas rumbo a la final y el video se volvió viral

Ciro Martínez tocó su armónica en un avión repleto de hinchas rumbo a la final y el video se volvió viral

Hace 36 minutos
Jennifer Lopez volvió a captar la atención de sus seguidores al mostrar el excelente estado físico que luce a sus 56 años

Rutina impecable: así fue la impactante transformación de Jennifer Lopez

Hace 1 hora