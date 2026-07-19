"Yendo...": el mensaje de María Becerra tras confirmarse que cantará el himno en la final del Mundial 2026 La artista argentina hizo su presentación en Europa y luego tomó un vuelo privado para estar presente en lo que será la final en Estados Unidos entre Argentina y España. Agregar C5N en









Al igual que Lali en 2022, María Becerra cantará el himno argentino en la final del Mundial 2026. Billboard Argentina

María Becerra viajó a último momento desde Europa a Estados Unidos ya que será la artista que cantará el himno nacional argentino en lo que será el final del Mundial 2026 entre Argentina y España.

En medio de las especulaciones y rumores, finalmente, y a último momento, se confirmó que la artista quilmeña será quien interprete las estrofas nacionales en el estadio de Nueva Jersey, al igual como sucedió en el Mundial Qatar 2022 con Lali Espósito, en la previa del inicio del choque que marcará el último partido de Lionel Messi en una competencia mundialista, al igual que Nicolás Otamendi en el conjunto Albiceleste.

La artista argentina estaba en España ya que tenía que hacer una presentación en el Festival Bigsound, en la ciudad de Pontevedra, pero tras la confirmación de su participación en la final del mundo, debió hacer un cambio en la agenda y adelantó su show. De esta manera, apenas terminó su actuación La Nena de Argentina abandonó suelo español para subirse a un vuelo privado y viajar a Estados Unidos.

“Yendo”, escribió Becerra en sus historias de Instagram donde posa con anteojos de sol oscuro junto a la camiseta argentina y la pelota del Mundial musicalizada con la canción que se volvió tendencia para alentar a la Selección, La Cuarta estrella.