La verdad detrás de la falsa búsqueda de una boa de tres metros en Colegiales

El barrio lleva varios días de alerta ante la presunta desaparición de Piti, un reptil que, según afiches pegados cerca de Céspedes y Zapiola, andaba suelto. Sin embargo, el correr de los días reveló que se trataba de una campaña publicitaria que llegó demasiado lejos.

Desde el fin de semana, el barrio porteño de Colegiales está en alerta: aparecieron afiches de búsqueda de una mascota, pero no se trataba de un perro ni un gato. Se trata de Piti, una boa constrictor de tres metros de largo que alarmó a vecinos y se viralizó rápidamente en redes sociales. Sin embargo, el correr de los días reveló que se trataba de una campaña publicitaria que llegó demasiado lejos .

Los carteles advertían sobre la desaparición del animal, que había escapado desde la terraza de una vivienda ubicada en la zona de Céspedes y Zapiola . "No es agresiva" , aclaraba el texto, y enseguida daba dos detalles que hacen dudar sobre la veracidad de la búsqueda: "responde a su nombre a pesar de ser reptil" , algo que no ocurre con estas especies, y "está castrada" , en una curiosa analogía con otro tipo de mascotas.

El caso llevó a expertos en animales silvestres a hablar en los medios y a remarcar la Ley Nacional 22.421 de Conservación de la Fauna , que prohíbe la tenencia de una boa constrictora en cautiverio con algunas excepciones. Mientras tanto, las redes sociales se repartían entre alarma y burlas sobre la situación .

La magnitud que tomó el episodio llevó a que el dueño del número de teléfono al que había que llamar en el caso de ver al reptil, identificado como Lucas, aclarara rápidamente que la búsqueda no era real. "Era una publicidad para paseador de perros, pero se salió de control. Ya me estoy comunicando para que los vecinos se queden tranquilos" , expresó a C5N .

Según reveló, la campaña continuaba con otra serie de mensajes que buscaban aprovechar el pánico pasajero por el animal silvestre. "¿No querés salir porque dicen que hay una boa suelta? ¡No te preocupes! Yo paseo a tus perritos con mucho amor, paciencia y responsabilidad, mientras vos te quedas tranquilo/a en casa" , aseguraba el nuevo afiche. "¡Tus perros van a estar felices conmigo!", concluye.

Si bien la desmentida también genera publicidad para el negocio de paseo de perros, que según su cuenta de Instagram funciona desde hace 15 años, lo ocurrido podría tener consecuencias legales. El delito de intimidación pública, tipificado en los artículos 211 y 212 del Código Penal de la Nación Argentina, sanciona las acciones que infunden un temor generalizado o alteran el orden público, con penas de entre 2 y 6 años y la posibilidad del reclamo de los gastos de los operativos de seguridad por parte del Estado.

Qué es una boa constrictor y qué precauciones tomar al encontrarse con una

La boa constrictor es una serpiente no venenosa que pertenece a la familia Boidae, originaria de América Central y del Sur. Puede alcanzar entre 2 y 4 metros de longitud, aunque algunos ejemplares llegan a superar esa marca. Caza mediante constricción: enrosca su cuerpo alrededor de la presa y aprieta gradualmente hasta impedirle respirar, en lugar de inyectar veneno.

Se alimenta principalmente de mamíferos pequeños y medianos, aves y, en su hábitat natural, ocasionalmente reptiles. Es una especie muy popular en la cría en cautiverio por su temperamento generalmente dócil comparado con otras serpientes grandes, aunque esto varía según el ejemplar y su manejo.

Si se tiene contacto con una boa constrictor, ya sea como mascota o en un entorno controlado, hay precauciones importantes a seguir. Nunca se debe manipular sola a un ejemplar grande (a partir de 2-3 metros), ya que su fuerza puede volverse peligrosa incluso sin intención agresiva de su parte; siempre conviene tener otra persona presente. Es fundamental evitar alimentarla con las manos directamente para no confundir el olor con el de una presa, y no manipularla inmediatamente después de haber comido, cuando puede estar más irritable.

Ante cualquier mordedura o situación de constricción sobre una persona, lo esencial es mantener la calma y desenrollarla desde la cola hacia la cabeza, nunca tirar bruscamente ni intentar forzar la mandíbula.