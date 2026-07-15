Lo lamentan todos: murió una leyenda del cine que se destacó como actriz y cantante El ambiente artístico despide con enorme tristeza a un gran ícono de la pantalla grande. Agregar C5N en









La reconocida actriz falleció a los 95 años.

La industria del espectáculo en México se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento a los 95 años de la emblemática actriz y cantante Elsa Aguirre. La triste noticia fue comunicada durante la madrugada de este miércoles por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), entidad que confirmó la partida de una de las máximas leyendas de la Época de Oro del cine mexicano.

La confirmación de su deceso generó una inmediata ola de conmoción y sentidos mensajes de despedida en el ámbito cultural y en las redes sociales. A través de un comunicado oficial en su cuenta de Instagram, la institución expresó: “El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la Asociación Nacional de Intérpretes comunican el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete Elsa Aguirre. Fue una de las actrices más icónicas y emblemáticas de la Época de Oro del cine mexicano, célebre tanto por su talento dramático como por ser considerada uno de los rostros más bellos de la pantalla grande".

Aguirre dejó una huella imborrable en la historia del cine con memorables interpretaciones en títulos que marcaron una época. El organismo recordó parte de su valioso legado artístico al señalar que “algunas de sus películas fueron: 'Cuidado con el amor', 'Lluvia roja' y 'La mujer que yo amé'. A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI. ¡Descanse en paz!”.

Quién era Elsa Aguirre Nacida el 25 de septiembre de 1930 en Chihuahua, Elsa Irma Aguirre Juárez se hizo conocer como una de las divas más imponentes y respetadas del Cine de Oro de su país. Su camino en el mundo del espectáculo se inició a los 14 años, luego de consagrarse ganadora en un certamen de belleza impulsado por la productora CLASA Films Mundiales, logro que le dio el pase directo a la pantalla grande junto a su hermana, la también recordada actriz Alma Rosa Aguirre.

Con una trayectoria intachable que se extendió por más de cinco décadas, la icónica artista participó en cerca de 50 peliculas, además de sumergirse con éxito en telenovelas y producciones musicales. Durante los años más gloriosos de la cinematografía de su región, tuvo el privilegio de compartir cartel y protagonismo con figuras de calibre legendario de la talla de Pedro Infante, Jorge Negrete, Cantinflas, Arturo de Córdova, Dolores del Río y Silvia Pinal, entre otras celebridades.

En su vasta filmografía se destacan clásicos indiscutidos que marcaron a fuego la pantalla grande, tales como ‘Algo flota sobre el agua’ (1947), ‘Ojos de juventud’ (1948), ‘Lluvia roja’ (1950), ‘La mujer que yo amé’ (1950), ‘Cuatro noches contigo’ (1952) y ‘Cuidado con el amor’ (1954). Su versatilidad y carisma también se trasladaron a la pantalla chica con participaciones sumamente recordadas en ficciones de enorme popularidad diaria como ‘Lo blanco y lo negro’ y ‘Acapulco, cuerpo y alma’. El tramo final de su impecable camino actoral estuvo marcado por su rol en la telenovela ‘Belinda’, proyecto que significó su retiro definitivo de la actuación. A modo de broche de oro para una vida dedicada enteramente a la cultura y la interpretación, la destacada estrella recibió en el año 2003 el prestigioso galardón Ariel de Oro, una distinción máxima que coronó de manera justa su inigualable y trascendental legado cinematográfico.