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El famoso cantante que se mostró cocinando y sueña con sumarse a MasterChef Celebrity

Una inesperada escena cotidiana desató comentarios, bromas y especulaciones que podrían abrirle una nueva puerta en la pantalla.

El reality se renueva de cara a una nueva temporada.

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L-Gante volvió a captar la atención, aunque esta vez lejos de los escenarios y de los estudios de grabación. El referente de la cumbia 420 compartió una reunión íntima con familiares y amigos en la que se puso el delantal para preparar uno de sus platos preferidos: pollo a la mostaza con miel. El artista mostró paso a paso la elaboración de la receta y dejó en evidencia una faceta poco conocida, vinculada con la gastronomía, que rápidamente despertó comentarios sobre un posible futuro dentro de MasterChef Celebrity.

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Durante la cena, el músico explicó que esa preparación es su favorita y reconoció que la receta surgió de una idea que vio tiempo atrás y que luego incorporó a su cocina cotidiana. Tras servir el plato, los invitados probaron la comida y coincidieron en elogiar el resultado. La única excepción fue su madre, Claudia Valenzuela, quien, entre risas y en tono de broma, le puso una calificación muy baja, generando uno de los momentos más divertidos de la noche.

Las bromas no tardaron en trasladarse al terreno televisivo. En medio de la sobremesa, sus amigos comenzaron a insistir con la posibilidad de verlo competir en MasterChef Celebrity, el exitoso reality gastronómico de Telefe. Lejos de esquivar el tema, L-Gante siguió el juego y dejó abierta la puerta a una eventual participación, alimentando las especulaciones que desde hace meses lo vinculan con el programa.

L-Gante hizo un pollo a la mostaza para sus amigos en una cena íntima.

L-Gante hizo un pollo a la mostaza para sus amigos en una cena íntima.

Cuándo comienza MasterChef Celebrity

Mientras crecen las versiones sobre posibles participantes, la nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina continúa en etapa de preparación. Según trascendió en las últimas semanas, Telefe prevé iniciar las grabaciones entre julio y agosto de 2026, una vez finalizados los compromisos de programación vinculados a Gran Hermano: Generación Dorada. La fecha exacta de estreno todavía no fue anunciada oficialmente por el canal.

Las primeras listas de convocados difundidas por periodistas especializados incluyen a figuras como L-Gante, Abel Pintos, Juli Poggio y China Ansa, entre otros. Sin embargo, todas esas negociaciones permanecen sujetas a la firma de contratos y a la disponibilidad de cada celebridad, por lo que la producción mantiene reserva sobre el elenco definitivo.

Otro de los aspectos que genera expectativa es la conformación del jurado. Aunque Wanda Nara continuaría como conductora, distintos medios señalaron que Telefe analiza posibles modificaciones entre los chefs que integrarán el tribunal, debido a cambios previstos para la próxima temporada. Esa definición también permanece pendiente y forma parte de la planificación del canal para el segundo semestre del año.

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