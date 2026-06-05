La última aparición en los escenarios del Indio Solari

Uno de los artistas más reconocidos del país participó el año pasado en un recital de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en La Plata. En redes sociales también se mantenía activo y compartía imágenes dentro de su estudio personal "Luzbola".

Su última aparición en un escenario fue a través de un video grabado donde cantó para el público.

Murió el Indio Solari, uno de los artistas que marcó el rock nacional y dejó un legado imborrable, su última aparición fue en un recital de Los Fundamentalistas en La Plata mediante un video grabado donde el exlider de la banda cantó grandes hits y sorprendió a los fanáticos en diciembre de 2025.

El origen del Indio Solari en la música y las bandas que integró

Carlos "Indio" Solari irrumpió en las pantallas del escenario para interpretar temas como Nike es la cultura, Tarea Fina y Pool, Averna y Pausa y fue ovacionado por los espectadores.

En el video, previamente grabado en su estudio personal, el ex cantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota les mandó un emotivo mensaje " la Providencia hizo que se cruzara conmigo un par de cositas que me impiden, ya saben de qué hablo, que me impiden estar ahí en el escenario, pero no quería dejar pasar este momento para jugar que estoy con ustedes ahí escuchando ".

"Los quiero mucho, los respeto como público son el mejor público del planeta", cerró antes de tocar alguno de los temas más reconocidos de la banda.

Tras hacer público su diagnóstico de parkinson en 2016, el Indio se alejó poco a poco de las presentaciones en vivo debido a la progresión de la enfermedad a la que calificó como "muy jodida e invalidante", durante una entrevista para FM Rock en 2022, para 2017 anunció oficialmente su retiro de los escenarios.

Embed - Pool, Averna y Papusa - Indio + LFDAA - La Plata 2025

El Indio Solari a través de sus redes sociales y la conexión con su público

A pesar de la distancia, el Indio Solari compartía diariamente posteos en rede sociales @indiosolarioficial, donde no todo era música. Recientemente inuguró una muestra de arte digital llamada "BRUTTO" en Córdoba, que consite en 14 obras digitales creadas por el artista, desde collages, figuras humanas, elementos mecánicos con una estética oscura y experimental.

También subía algunas fotos desde su estudio personal "Luzbola" así como también las futuras presentaciones de "Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado".