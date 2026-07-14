Conmoción: hallaron muerto en Miami al bailarín de grandes figuras de la música urbana Tras haber estado varios días desaparecido, el artista fue hallado sin vida en las inmediaciones de una estación de tren. La noticia golpeó a varios artistas del mundo urbano. Agregar C5N en









El bailarín fue encontrado sin vida y su muerte es tema de investigación.

Michael-Anthony Leones Espino, de 28 años, fue un reconocido bailarín que compartió escenario con grandes artistas urbanos, fue encontrado muerto tras estar desaparecido en Miami durante varios días.

De acuerdo con la información oficial, el bailarín había sido visto por última vez en una vivienda ubicada en Southwest 161st Court, aproximadamente a las 12:30 del mediodía del domingo. Tras varios días de intensa búsqueda, el Sheriff del condado de Miami-Dade, confirmó que el cuerpo del bailarín fue hallado cerca de la 162.ª Avenida Suroeste y la 138.ª Terraza Suroeste, cerca de unas vías de tren.

Si bien aún se desconoce la causa de su muerte y es tema de investigación, una de la primeras hipótesis apuntan a un presunto suicidio.

Michael tenía una extensa trayectoria dentro de la industria musical y una cuenta de TikTok con más de 80 mil seguidores, donde compartía imágenes y videos de las giras en las que participaba como parte fundamental del equipo. Además, Sus redes sociales documentaban su trabajo como bailarín profesional, con videos y fotos que lo mostraban ensayando, presentándose y viajando con importantes y reconocidos artistas latinos como Rosalía, Rauw Alejandro y Myke Towers.

Créditos: redes sociales. @mykeemoves current daily stim COMO QUIERA VAN HABLA - ronyalca Qué dijo Rauw Alejandro cuando se enteró de la muerte de su bailarín Rauw Alejandro apenas se enteró de la desaparición de Michael, compartió en redes sociales la ficha de persona desaparecida con los datos para ayudar a localizarlo.

Tras conocerse la noticia de su muerte, el artista puertorriqueño le rindió un homenaje a través de su cuenta de Instagram, "quedan tantas cosas por decir, tantos pensamientos sin terminar”, escribió. “8 años compartiendo escenarios a tu lado. Ha sido una bendición, un privilegio y un honor haberte conocido en esta vida. Tu sonrisa y tu luz siempre estarán en mi corazón. Seguiremos bailando, riendo y cantando en la próxima", expresó.