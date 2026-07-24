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Inesperada decisión: renunció un participante de un famoso reality con un explosivo descargo

Un concurso de convivencia sufrió otra baja repentina. La tajante determinación de un referente tras los cruces recientes dentro de la competencia.

El famoso ganador de Gran Hermano abandonó La casa de los gemelos.

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Luego de los portazos de La Cuerpo y Juliana "Furia" Scaglione quien se retiró apuntando contra la transparencia de las reglas del juego, Cristian Urrizaga resolvió dar un paso al costado y marcharse de La Casa de los Gemelos 3 en el momento de mayor tensión de la convivencia.

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El histórico vencedor de Gran Hermano 2011 concretó su baja definitiva, noticia que fue ratificada mediante una nota oficial emitida por la producción del formato. El escrito institucional detalló los motivos del distanciamiento y destacó la postura tomada por el mediático antes de hacer las valijas. La noticia no tardó en provocar un fuerte revuelo en las plataformas digitales.

"Debido a los hechos acontecidos el día de la fecha, les comunicamos que Cristian Urrizaga deja de pertenecer al programa La Casa de los Gemelos. Antes del jugador se encuentra la persona. Sinceramente en estos días les tomó mucho cariño tanto a sus compañeros argentinos como españoles, pero el amor y el respeto por su país prevalecen por sobre cualquier reality. Gracias a todos por acompañarlo", señalaron en el texto explicativo.

Con esta determinante salida motivada por los incidentes recientes, la delegación local en el programa quedó severamente reducida. Tras una seguidilla de tres renuncias seguidas que sacudieron la dinámica del ciclo, los únicos representantes que se mantienen en la competencia son Anto Pane, Alfa y Milky Dolly. Su permanencia genera gran incertidumbre sobre el futuro de las alianzas dentro de la casa.

Anto Pane tuvo intimidad con dos hombres en el reality español

La participación de la influencer Anto Pane desencadenó en La casa de los gemelos 3 un fuertísimo revuelo en el mundo del espectáculo. La creadora de contenido argentina quedó en el centro de las miradas tras haber mantenido un encuentro íntimo con Rafa Labrador en la jornada inaugural del certamen y, apenas unas horas después, registrar un acercamiento de idénticas características con el mediático español Dinio.

El nuevo episodio fue ratificado de manera directa por las plataformas oficiales del formato internacional, que anunciaron en X: "¡Anto Pane y Dinio! Esta noche ha pasado algo entre Dinio y Anto bajo las sábanas", junto a postales de la secuencia. La difusión del material generó miles de interacciones y la posicionó como una de las figuras de mayor visibilidad en la competencia.

Posteriormente, el propio Dinio rompió el silencio sobre lo sucedido y aclaró que no interpreta la situación como un engaño sentimental, dado que con su pareja tienen un pacto de pareja abierta. El mediático explicó que esa dinámica consensuada le da vía libre para vincularse con terceros, restándole dramatismo al hecho frente a las críticas. De esta manera, el participante intentó despejar la polémica sobre las acusaciones que caían sobre su conducta.

La presencia de Anto Pane, en combinación con otras figuras locales, transformó a la emisión en uno de los ciclos con más repercusión del streaming en habla hispana. La producción transmitida las 24 horas por YouTube apuesta por la convivencia cruda y sin restricciones, desatando controversias de forma constante. La audiencia sigue atenta cada transmisión en vivo para no perderse ningún detalle del día a día dentro de la casa.

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