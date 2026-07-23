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La influencer argentina que tuvo intimidad con dos hombres en un reality internacional

Una inesperada secuencia dentro del programa volvió a sacudir las redes y abrió interrogantes sobre lo que puede suceder en los próximos días.

La captura del momento en el que la mediática se acostó con uno de los participantes.

La captura del momento en el que la mediática se acostó con uno de los participantes.

La participación de la influencer Anto Pane en La casa de los gemelos 3 se convirtió en uno de los temas más comentados de las últimas horas dentro del mundo del entretenimiento. La influencer argentina volvió a quedar en el centro de la escena luego de que se conociera que, tras haber protagonizado un encuentro íntimo con Rafa Labrador durante la primera noche del reality, horas después también mantuvo un acercamiento con el mediático español Dinio, generando una fuerte repercusión entre los seguidores del programa y en las redes sociales.

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El nuevo episodio fue confirmado por la propia cuenta oficial de La Casa de los Gemelos, que publicó en X el mensaje: "¡Anto Pane y Dinio! Esta noche ha pasado algo entre Dinio y Anto bajo las sábanas", acompañado por imágenes del momento. La publicación disparó miles de reacciones y volvió a instalar a la argentina como una de las participantes con mayor exposición en esta tercera temporada del reality español.

Tras la difusión de las imágenes, Dinio se refirió indirectamente a lo ocurrido y explicó que no considera que haya cometido una infidelidad, ya que mantiene una relación abierta con su esposa. Según manifestó, ambos tienen un acuerdo que les permite relacionarse con otras personas, por lo que aseguró que no siente haber actuado de manera incorrecta. Esa declaración sumó un nuevo capítulo a una historia que rápidamente trascendió las fronteras de España y Argentina.

Mientras tanto, el reality continúa alimentando la conversación digital. La presencia de Anto Pane, sumada a otros participantes argentinos como Juliana "Furia" Scaglione, Walter "Alfa" Santiago y Cristian U, convirtió a La casa de los gemelos 3 en uno de los formatos más comentados del streaming en español. El programa, transmitido las 24 horas por YouTube, apuesta por una convivencia sin filtros que, desde su estreno, viene generando polémicas casi a diario.

Anto Pane ingresó al reality hace poco.

Anto Pane ingresó al reality hace poco.

Quién es Anto Pane

Anto Pane es una influencer y mediática argentina que construyó gran parte de su popularidad a través de las redes sociales y de distintas apariciones televisivas. También es creadora de contenido para adultos y suele ocupar espacio en los medios por sus declaraciones sin filtros y por protagonizar distintos episodios de alto impacto mediático. Antes de viajar a España incluso había mostrado públicamente un cambio estético en sus labios, previo a su ingreso al reality.

La influencer fue convocada para integrar el equipo argentino de La casa de los gemelos 3, una edición que enfrenta a participantes de Argentina y España. Desde su ingreso dejó en claro que pretendía vivir la experiencia con intensidad y rápidamente pasó a convertirse en una de las figuras centrales del programa, concentrando buena parte de las conversaciones dentro y fuera de la casa.

Su primera gran repercusión llegó durante la noche inaugural del reality, cuando protagonizó un encuentro íntimo con Rafa Labrador, exfigura de realities españoles. Aquella escena ya había generado una enorme repercusión en redes sociales y fue uno de los momentos más vistos del comienzo de la temporada. Apenas un día después, el episodio con Dinio volvió a colocar su nombre entre las principales tendencias vinculadas al programa.

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