Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 24 de julio El oficial minorista opera a $1.460 para la compra y $1.510 para la venta, mientras que el mayorista se comercializa en torno a los $1.489. Por Agregar C5N en









El dólar cierra a semana arriba los $1.500. Freepik

El dólar oficial cotiza este viernes a $1.460 para la compra y $1.510 para la venta en el Banco Nación, luego de haber atravesado sin cambios las dos primeras ruedas de la semana y sufrir una leve suba de $5 en la jornada de jueves.

Los analistas financieros ajustaron al alza sus estimaciones para los próximos meses. El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el Banco Central refleja una aceleración en la pauta de depreciación del peso proyectada para la segunda mitad del año.

Según estas nuevas previsiones, el tipo de cambio mayorista promediará los $1.482 en julio y los $1.513 en agosto. La tendencia alcista continuará en septiembre con un valor de $1.548, pasará a $1.589 en octubre, alcanzará los $1.621 en noviembre y cerrará diciembre en $1.673.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, presentó en una conferencia de prensa el proyecto de Inocencia Fiscal II que será enviado este jueves al Congreso y advirtió sobre los ahorros no declarados. "Tener los dólares debajo del colchón es muy mal negocio porque pierden valor ya que en Estados Unidos también hay inflación. Un dólar de hoy no compra lo mismo que hace 20 años. Si alguien guardó u$s100.000 hace 20 años, si lo hubiera tenido en el sistema financiero rindiendo un 6% anual, hoy tendría u$s320.000. A nivel de país tampoco sirve porque necesitamos que la economía crezca y recaudar más. Para eso se formaliza la economía y creciendo", remarcó.

Pexels Dólar Banco Nación hoy La divisa estadounidense cotiza a $1.460 para la compra y $1.510 para la venta en el Banco Nación.