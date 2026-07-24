Brilló en la TV, dio un salto en su carrera y ahora atraviesa un dramático momento: "Me lo agarraron a tiempo" La artista anunció que una lesión la obligó a detener sus compromisos laborales para iniciar una rehabilitación y priorizar su recuperación. Agregar C5N en









La protagonista se hizo famosa en un reconocido reality musical.

La televisión fue la gran plataforma que impulsó la carrera de Antonela Cirillo, quien se convirtió en una de las voces más recordadas de La Voz Argentina 2012. A partir de aquel paso por el exitoso reality musical, la artista logró consolidarse en el mundo del teatro, los musicales y la actuación, construyendo un camino sostenido que la llevó a protagonizar algunas de las producciones más importantes del género en la Argentina.

Con el paso de los años, la cantante dejó de ser únicamente una revelación televisiva para transformarse en una figura reconocida del teatro musical. Su presente artístico parecía atravesar uno de los momentos más destacados de su carrera gracias a su participación protagónica en Drácula II: Resurrección, la nueva producción de Pepe Cibrián Campoy, hasta que una situación inesperada modificó por completo sus planes profesionales.

El drama que sacude a la exparticipante de La Voz La noticia fue la propia Antonela Cirillo quien decidió comunicarla a través de un video publicado en sus redes sociales. Con visible emoción, confirmó que deberá alejarse temporalmente de los escenarios debido a un problema de salud que afecta directamente a su herramienta de trabajo: la voz. "Vengo con una exigencia vocal muy grande... No paro. Hace muchos años también que yo trabajo sin parar porque es lo que amo hacer. Lamentablemente tengo que frenar", expresó la artista, dejando en evidencia el desgaste acumulado después de años de intensa actividad profesional.

La actriz y cantante formaba parte del elenco de Drácula II: Resurrección, donde interpretaba a Mina Murray. En ese mismo mensaje, la actriz explicó que el episodio ocurrió durante una de las últimas funciones de Drácula II: Resurrección, donde interpreta a Mina Murray, uno de los personajes centrales de la historia creada por Pepe Cibrián. " Por suerte me lo agarraron a tiempo. El viernes en la última función sentí algo muy raro. No me gustó nada lo que sentí", relató. Esa rápida percepción de que algo no estaba bien la llevó a consultar de inmediato con especialistas, una decisión que terminó siendo determinante para evitar un cuadro de mayor gravedad.

La artista también destacó la intervención del equipo médico que la asistió de urgencia. "De urgencia me vio todo el equipo del doctor Perrone... que estoy totalmente agradecida y ya estoy en manos de todo su equipo para hacer la rehabilitación porque sí, tengo una lesión en la cuerda izquierda", explicó. Según contó, el diagnóstico llegó rápidamente y permitió comenzar el tratamiento de recuperación sin demoras. Aunque no brindó precisiones sobre los tiempos exactos de rehabilitación, dejó en claro que deberá respetar el reposo vocal indicado por los especialistas para evitar complicaciones.

El aspecto emocional aparece como uno de los puntos más difíciles de este proceso. Entre lágrimas, Cirillo reconoció que detener una carrera que venía desarrollándose a un ritmo intenso representa un desafío enorme. " Lo agarré a tiempo y no pasó a mayores. Es muy duro y muy fuerte para mí tener que frenar. No estoy acostumbrada a parar y a dejar de cantar por un tiempo", confesó. La cantante remarcó que toda su vida profesional gira alrededor de la música y la actuación, por lo que la pausa obligatoria impacta tanto en lo laboral como en lo personal. Como consecuencia directa de la lesión, la intérprete confirmó que deberá ausentarse de las funciones de Drácula II: Resurrección, espectáculo estrenado recientemente en el Hipódromo de San Isidro bajo la dirección de Pepe Cibrián Campoy y con Diego Duarte Conde como coprotagonista. "No voy a poder estar en Drácula... ojalá sea por pocas funciones", manifestó con esperanza, dejando abierta la posibilidad de regresar apenas reciba el alta médica. La producción teatral, estrenada en junio de 2026, representa uno de los proyectos más ambiciosos del año dentro del teatro musical argentino. Por el momento no existe una fecha confirmada para su regreso a los escenarios. Todo dependerá de la evolución de la rehabilitación vocal y de la respuesta de la lesión durante las próximas semanas. Mientras tanto, la cantante mantiene un mensaje esperanzador y prioriza cumplir estrictamente con las indicaciones médicas para volver en plenitud.