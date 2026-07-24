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El Polaco mostró su impactante cambió físico y la reacción de Barbi Silenzi llamó la atención: "De a poco"

Desde hace meses, el cantante viene llevando adelante un profundo cambio de hábitos personales y sorprendió a los seguidores al mostrar el resultado.

El Polaco subió una foto y causó la reacción de su mujer.

El Polaco subió una foto y causó la reacción de su mujer.

El cantante El Polaco volvió a dar que hablar en las redes sociales, esta vez por una llamativa imagen que compartió con sus seguidores. En las últimas horas, el cantante subió a su red social una foto de su torso desnudo frente al espejo, en el que mostró el resultado que logró tras cambios en su rutina de entrenamiento y alimentación. La foto causó miles de reacciones, entre ellas el inesperado gesto de su pareja, Barbi Silenzi.

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En referencia a su cambio físico subió la foto a su feed y escribió: “De a poquito llegando a la meta”. Entre los miles de likes y comentarios que elogiaban su figura, estaba Barby Silenzi, su mujer actual y mamá de su hija menor, “ah buenooooooo”, escribió junto a un emoji de fuego, dejando plasmada su aprobación y la confianza que la pareja mantiene en su vida privada.

Captura: redes sociales

Captura: redes sociales

En medio de los rumores de separación

El intercambio entre la pareja le echó tierra a los rumores de separación que estuvieron sobrevolando la relación. Las especulaciones surgieron a luego de una fotografía publicada por El Polaco desde el baño de un hotel, en la que, al fondo de la imagen, se observaba el pie de una mujer. La inesperada escena dio lugar a nuevos rumores de una supuesta infidelidad durante una gira artística que alarmóa la modelo.

Sin embargo, de inmediato Barby Silenzi aclaró que el pie que aparecía en la fotografía era el suyo y explicó que la imagen había sido tomada durante unas vacaciones familiares en Las Vegas. Por su parte, el polaco también salió a hablar sobre el tema y fue tajante, "buen día… para todos… no soy de aclarar giladas, pero me tienen los huevos llenos", escribió en sus redes.

La polémica relación entre el Polaco y Barbi Silenzi

La relación entre El Polaco y Barby Silenzi fue un romance mediático marcado por la pasión, los celos y constantes idas y vueltas. Nació en 2016 tras una fuerte atracción en el Bailando por un Sueño, cuando eran compañeros de baile.

Luego de mantener un vínculo informal y oculto, blanquearon su noviazgo en 2019 y tuvieron a su hija Abril en 2020, consolidando una familia ensamblada durante la pandemia. Pero la convivencia detonó crisis: las fiestas, los horarios nocturnos en los que el cantante llegaba, reclamos por infidelidades provocaron separaciones, la última fue en 2025. A pesar de los constantes quiebres, la pareja siempre apostó a la reconciliación.

Barbi y El Polaco.

Barbi y El Polaco.

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