Jugó un Mundial con Argentina, salió con una periodista famosa y ahora le declaró su amor a una colega de su ex

Jonás Gutiérrez , exintegrante de la Selección argentina que disputó el Mundial de Sudáfrica 2010 , volvió a convertirse en noticia, aunque esta vez lejos de las canchas. El exfutbolista quedó en el centro de la escena luego de dedicarle un afectuoso mensaje en redes sociales a la periodista Priscila Crivocapich , lo que desató una ola de especulaciones sobre un posible romance.

La situación cobró aún más repercusión porque Crivocapich fue pareja de Roberto García Moritán y porque Gutiérrez mantuvo durante varios años una mediática relación con la periodista Alejandra Maglietti , por lo que el vínculo entre ambos volvió a despertar el interés del mundo del espectáculo.

Todo comenzó cuando el exjugador publicó una fotografía de su compañera de TV Pública acompañada por un mensaje que muchos interpretaron como una declaración de afecto: "La más linda compañera que uno puede tener, gracias por ser así, charlas de fútbol y compartir un espacio, sos lo más" . El posteo rápidamente se viralizó y alimentó versiones de un posible romance entre ambos, especialmente porque la periodista se encuentra soltera tras su separación de García Moritán.

Ante la repercusión, Jonás Gutiérrez decidió romper el silencio durante una entrevista con Sálvese Quien Pueda (SQP) y aclaró cuál es realmente el vínculo que mantiene con la conductora deportiva. Sus declaraciones buscaron bajar el tono de las especulaciones, aunque al mismo tiempo dejaron en evidencia el enorme cariño que siente por ella, motivo por el cual muchos siguieron interpretando sus palabras como una muestra pública de afecto.

Consultado directamente por las versiones que comenzaron a circular después de su publicación en redes sociales, Jonás Gutiérrez fue contundente. "No, no, es un amor... La verdad es que la quiero mucho. Yo la conozco desde cuando estaba en Telefe, hace un par de años ya, trabajaba con una amiga mía y tenemos una excelente relación. Y ahora en TV Pública nos tocó laburar juntos y es una divina, un amor . Así que sí, tenemos una excelente relación. Yo la adoro" , expresó, dejando en claro el profundo afecto que siente por la periodista.

Sin embargo, cuando le remarcaron que el posteo había sido interpretado como una verdadera declaración pública, el exjugador insistió en que no existe un vínculo sentimental. "Porque tenemos mucho cariño, o sea, nada más que eso. Yo te digo, la adoro, es una genia, hablamos mucho", explicó antes de reforzar su postura con otra frase categórica: "Es una relación laboral". De esa manera intentó cerrar definitivamente las versiones que comenzaron a multiplicarse en redes sociales y programas de espectáculos.

La respuesta de Priscila Crivocapich también aportó información al tema. Según reveló la periodista Pía Shaw, mantuvo una conversación con ella durante la jornada y recibió una respuesta que alimentó aún más la curiosidad. "Está soltera", aseguró la panelista antes de leer el textual que le envió la conductora: "Él es muy divino y muy bueno". Aunque evitó confirmar cualquier tipo de relación sentimental, sus palabras reflejaron el buen vínculo que mantiene con Jonás Gutiérrez.

La periodista atraviesa una nueva etapa personal después de su separación de Roberto García Moritán, relación que finalizó tras varios meses y sobre la cual también habló públicamente. En distintas entrevistas sostuvo que la ruptura se produjo porque "no éramos compatibles", mientras que anteriormente, según reveló la periodista Paula Varela, había definido su estado de ánimo con una sola palabra: "Desilusionada".