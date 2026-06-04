Murió la actriz Chunchuna Villafañe, leyenda del cine argentino

La noticia del fallecimiento de la protagonista de La historia oficial, entre otros filmes destacados, golpeó al medio artístico.

Elba "Chunchuna" Villafañe, reconocida actriz y exmodelo murió este jueves, tras una carrera llena de éxitos en la pantalla grande. La noticia fue confirmada por su hija Juana Molina , a través de una publicación en la redes sociales.

La hija de la artista subió una extensa carta despidiendo a la actriz de renombre, "Queridos amigos, murió mi querida mamita", y continuó, "era algo que esperaba y temía, sucedió esta madrugada en un cocktail de sensaciones", escribió.

Juana aprovechó para describir cómo se siente la ausencia física de su madre en un día tan doloroso como hoy, “ cuando volví a su casa y vi su cama vacía me di cuenta de que la voy a extrañar mucho. Esa ausencia inmensa.

Y continuó definiendo la conexión que tenían, “ir a su casa a conversar era algo que hacía muy a menudo y sería incapaz de recordar alguna de esas conversaciones que duraban horas. No sé de qué hablábamos, pero hablábamos mucho ", y finalizó, "creo que ahora quiero estar con mi hijita bien juntitas las dos".

Embed - Juana Molina on Instagram: "queridos amigos murió mi querida mamita. era algo que esperaba y temía. sucedió esta madrugada. es un cocktail de sensaciones. cuando volví a su casa y vi su cama vacía me di cuenta de que la voy a extrañar mucho. esa ausencia inmensa. ir a su casa a conversar era algo que hacía muy a menudo y sería incapaz de recordar alguna de esas conversaciones que duraban horas. no sé de qué hablábamos, pero hablábamos mucho. creo que ahora quiero estar con mi hijita bien juntitas las dos. así que, con mucha tristeza, quiero avisarles que mañana no voy a poder hacer el show en @xlrcluboficial, san miguel. hasta hace unos minutos pensé en hacerlo igual, pero luego me pareció que iba a ser una epopeya que no puedo protagonizar. estoy siempre agradecida por su apoyo y amor. pasará, sanará "

Quién fue Chunchuña Villafañe

Su verdadero nombre era Elba, la actriz y exmodelo nació el 9 de abril de 1934. Fue proclamada como una de las bellezas argentinas, durante la década de los 60 y 70 construyó una carrera marcada por los éxitos.

Su paso a la actuación la consolidó en los escenarios nacionales. Su papel en 1985: Cecilia en "La historia oficial", la película de Luis Puenzo que ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera. También actuó en "No toquen a la nena" (1976), "Nunca estuve en Viena" (1988) y "Vidas privadas" (2001). En televisión brilló en ciclos como "El Rafa" y "La represa".

A pesar de su carrera como actriz, Chunchuna también era arquitecta, se graduó y ejerció la profesión con la misma pasión con la que interpretaba sus papeles. Se involucró y colaboró con el padre Carlos Múgica en la Villa 31 brindando asistencia y trabajo comunitario. Entre 1976 y 1983 debido a la dictadura militar se exilió. A su regreso trabajo en reforma de casas y el diseño de jardines privados y hoteles boutique.

c villafañe Elba Villafañe, falleció a los 92 años.

Estuvo en pareja con Horacio Molina y fruto de ese amor tuvieron dos hijos Juana e Inés Molina. También estuvo en pareja con el cineasta, Fernando "Pino" Solanas.