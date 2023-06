El desesperado pedido de la ex pareja de Sergio Denis: "No puedo ganar menos de..."

A través de un audio que envió a Radio Mitre, Verónica Monti expresó: "Yo estoy buscando laburo a morir y ahora estoy buscando uno que me permita costear todos los gastos, porque yo sola manteniendo a los chicos no puedo ganar menos de 300 lucas , mínimo, porque es imposible". Así, comenzó por hacer mención al monto mínimo que necesita para volver a vivir con sus hijos.

"No pido más que un monoambiente para estar con mis hijos en 30 o 40 metros cuadrados, te piden de todo y yo no tengo garantía. Me encantaría encontrar un dueño directo que no me pida tantas cosas, más que un mes de adelanto y algo de depósito", continuó la madre de los hijos de Sergio Denis.

Incluso, hizo mención a la zona por la que le gustaría mudarse con su familia: "No te digo Belgrano, pero Colegiales, Núñez, Saavedra, Villa Urquiza, Villa Ortúzar, barrios linderos a Belgrano pero que son un poco más económicos, aunque no descarto Zona Norte, lo que es Vicente López, Olivos, que ahí puedo llegar a tener un PH un poco más barato, o que no tenga expensas, que eso aliviana el costo mensual".

El drama de la ex de Sergio Denis, Verónica Monti: "Necesito un lugar para vivir con mis hijos"

Para finalizar, con determinación y esperanza, Verónica Monti remarcó: "Me he caído y levantado muchas veces en mi vida. Me han cacheteado muchas veces, tengo esa capacidad de reciclaje y de volver a empezar, aunque obviamente cansa. Estoy mal, pero con lo justo y necesario, sino se vuelve algo patológico. Los chicos son todo y doy todo por ellos".