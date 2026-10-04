Sabrina Sabrok, del escupitajo a Lafauci al escándalo en México y el conflicto con sus hijas: "No tengo instinto de madre"

Su breve paso por la televisión argentina generó escándalos que todavía se recuerdan. Años después, la artista habló de su nueva vida en México, sus impactantes transformaciones y la conflictiva relación que mantiene con sus hijas.

Sabrina Sabrok supo convertirse en una de las figuras más explosivas de la televisión argentina. Con una imagen imposible de olvidar, declaraciones sin filtro y una personalidad que desató polémica en cada aparición, tuvo un fugaz pero recordado paso por el país y hasta llegó a participar de Bailando por un Sueño . Después, desapareció de la escena local y continuó su carrera en México.

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Antes de las más de 50 cirugías, de los escándalos y de convertirse en una figura del contenido para adultos, fue modelo, profesora de música y tenía una apariencia tan diferente que, años después, ni su propia familia lograba reconocerla.

En una entrevista con C5N , Sabrina recordó su explosivo paso por Argentina, habló de su radical transformación y reveló cómo es su vida a los 55 años. “ Conocieron quizás el personaje, el escándalo y todo eso, pero no me llegaron a conocer mucho a mí” , expresó.

Mucho antes de convertirse en Sabrina Sabrok , Lorena Fabiana Colotta era su verdadero nombre y tenía una vida completamente diferente: Trabajaba como modelo, en pasarelas y en publicidades, y también ejercía como profesora de música.

Sin embargo, alrededor de los 25 años tomó una decisión que terminaría cambiando no solo su cuerpo, sino también el rumbo de su carrera artística.

Primero aumentó el tamaño de sus labios y después optó por sus primeros implantes mamarios. Sabrina recordó que aquellas intervenciones provocaron un verdadero escándalo dentro de la agencia de modelos para la que trabajaba. Según recordó, terminaron echándola porque creían que su nueva imagen no encajaba con las publicidades tradicionales.

Con el paso de los años llegó a someterse a más de 50 cirugías plásticas en distintas partes del cuerpo y aseguró que se operó 15 veces para aumentarse el busto. Incluso recordó que en 2006 obtuvo un récord Guinness relacionado con el tamaño de sus pechos.

Sabrina Sabrok en los '90.

El cambio físico de Sabrina fue tan radical que no solo sorprendió al público: durante años, ni siquiera su propia familia sabía que la mujer que aparecía en televisión era Lorena.

Sin embargo, todo cambió durante una entrevista televisiva de hace aproximadamente 20 años. Sabrina recordó que cree que fue Mario Pergolini quien le preguntó al aire cuál era su verdadero nombre. Al escuchar “Lorena”, su familia finalmente descubrió quién estaba sentada en ese estudio de televisión. “Ahí se dieron cuenta de que era yo, porque por la imagen nada que ver. No me reconocían, no sabían que era yo”, relató. A partir de ese momento, aseguró que comenzaron a buscarla: “Trataron de contactarme por todos los medios hasta que me contactaron”.

Pero el reencuentro estuvo lejos de ser el que esperaba. Según relató Sabrina, su madre le pidió dinero porque su familia tenía una imagen equivocada de la fortuna que había conseguido con su carrera: “Veía que yo era súper millonaria. Tenían una imagen muy ficticia de cómo me veían”.

Su explosivo paso por ShowMatch y el escándalo con Jorge Lafauci

Aunque desarrolló gran parte de su carrera en México, Sabrina Sabrok tuvo un breve pero explosivo paso por la televisión argentina en 2008. Después de realizar distintas entrevistas en el país, fue convocada para participar de Bailando por un Sueño y rápidamente quedó en el centro de la escena.

Uno de los episodios más recordados ocurrió durante un fuerte enfrentamiento con Jorge Lafauci, por entonces integrante del jurado. En medio del cruce, Sabrina terminó escupiéndolo y protagonizó un escándalo que marcó su paso por el programa de Marcelo Tinelli.

Con el tiempo, la artista sintió que aquel episodio terminó opacando todo lo que había hecho anteriormente en Argentina y que buena parte del público se quedó únicamente con su costado más provocador. “Conocieron quizás el personaje, el escándalo y todo eso, pero no me llegaron a conocer mucho a mí”, reflexionó.

Sabrina pasó por el living de Susana Giménez.

Sin embargo, Sabrina asegura que la reacción que encontraba fuera de la televisión era completamente diferente: “En la tele sí, pero la gente no. La gente estaba como mucho a mi favor. Yo salía a la calle y me invitaban a todos lados”.

Más de una década después, incluso relativizó aquel episodio que tanta repercusión tuvo en la farándula argentina: “Para mí casi no fue nada. Yo he hecho escándalos más fuertes acá”, aseguró al comparar aquella etapa con su actual carrera en México.

Por otro lado, el desembarco de Sabrina a México estuvo ligada a otra de sus grandes pasiones: la música. Tenía una banda de rock pesado llamada Primeras Impresiones y recordó que abrieron un concierto de Marilyn Manson en Argentina.

A partir de ese momento comenzaron a surgir giras por distintos países de Latinoamérica y uno de aquellos viajes la llevó a México, donde terminó por instalarse, allí desarrolló gran parte de su carrera.

Con los años, Sabrina dejó de distinguir dónde terminaba el personaje y dónde comenzaba Lorena. “Yo creo que ya el personaje hace mucho tiempo que se convirtió en Lorena”, confesó. Y se sinceó que detrás de esa elección hubo un costo personal: “Dejé atrás toda mi vida personal por poner adelante mi trabajo, por poner adelante mi carrera primero”.

Sabrina Sabrok vía Instagram.

La polémica familiar que volvió a poner a Sabrina Sabrok en el centro de la escena

En el último tiempo no fueron sus cirugías ni su carrera las que volvieron a colocarla en boca de todos los portales. Una vieja polémica familiar resurgió con fuerza en México y Sabrina decidió hablar sin filtros sobre su vínculo con sus hijas.

La artista tiene dos hijas, Dulcinea de 21 años y Metztli de 15 años, fruto de su relación con el artista mexicano Erick Farjeat.

Sabrok fue contundente al explicar por qué decidió que quedaran al cuidado de sus respectivos padres. Además, aseguró que cumple económicamente con ellas, pero reconoció que no siente el deseo de mantener un vínculo maternal. "No me interesa y no creo que eso vaya a cambiar", aseguró.

“Yo no tengo como alma de madre, no tengo instinto maternal. Entonces prefiero ser como el lado del hombre, darle la pensión”, expresó.

Ella es consciente que cada vez que habla, sus palabras generan un fuerte revuelo. Sin embargo, Sabrina sostiene que existe una doble vara a la hora de juzgarla por ser mujer y asegura que lleva años hablando públicamente de la situación. “Yo no las abandoné. Abandonarlas hubiera sido que las tiré en un basural. Yo las dejé con mi expareja y les paso pensión”, sentenció frente a los cuestionamientos.

"También tengo esquizofrenia paranoide desde siempre la tuve y yo me pongo muy loca y me da miedo la verdad. Además tuve posparto y fue muy jodido mi posparto, yo he pensado cosas terribles después de parir, entonces yo dije ‘no, mejor que estén con sus padres antes de que pase algo feo’”, reconoció.

Además, explicó que durante mucho tiempo prefirió no responder cuando los medios le preguntaban por el tema, pero decidió cambiar de postura ante las declaraciones públicas de su expareja.

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Lejos de aquella Sabrina que irrumpió en la televisión argentina, pero manteniendo intacto su perfil provocador, actualmente continúa en México y asegura que no tiene ninguna intención de abandonar el espectáculo. Tras años vinculada al contenido para adultos, contó que ahora está más enfocada en su faceta musical. Dejó atrás el metal que caracterizó sus comienzos y se volcó hacia sonidos más electrónicos y bailables para sus shows.

También quiere avanzar con su propia productora de contenido para adultos, continuar en televisión y no descarta volver a ingresar a un reality. “Voy a seguir trabajando hasta que me muera. No dependo de nadie que me mantenga ni quiero, entonces siempre voy a seguir trabajando haciendo algo nuevo”, aseguró.

Sabrina Sabrok.

Y después de tantos años lejos de la televisión argentina, tampoco le cierra la puerta a un regreso. Ante la posibilidad de volver al país, no dudó: “Sí, ¿por qué no?”.

“Siempre causo controversia, con todo lo que digo, con mi imagen”, cerró Sabrina, dejando en claro que, más de dos décadas después, el escándalo continúa siendo parte de su personaje.