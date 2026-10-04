Así es Orés, el pueblo de España que ofrece trabajo y vivienda para quienes se quieran mudar La propuesta busca darle un nuevo impulso a la localidad para combatir la despoblación. Por Agregar C5N en









Orés, el pueblo español que busca nuevos habitantes y ofrece trabajo y vivienda. Turismo de Aragón

Orés busca sumar nuevos vecinos para mantener activa la localidad.

El pueblo ofrece distintas alternativas para quienes quieran instalarse allí.

La localidad tiene menos de 100 habitantes y una población mayormente envejecida.

Orés conserva espacios y actividades que reúnen a sus habitantes. Mudarse a un pueblo pequeño puede parecer una idea difícil de concretar, pero en Orés hay una propuesta pensada justamente para quienes estén dispuestos a empezar una nueva vida allí. La localidad, ubicada en la provincia de Zaragoza, busca sumar habitantes y ofrece una alternativa que combina empleo y vivienda. El objetivo es darle un nuevo impulso a una comunidad que tiene menos de 100 vecinos.

Orés forma parte de la comarca de Cinco Villas, en Aragón, y atraviesa una situación demográfica complicada. Buena parte de sus habitantes son personas mayores, entre ellas los 13 ancianos residentes del geriátrico municipal. Frente a este panorama, el alcalde Francisco Auría decidió buscar familias y trabajadores que quieran instalarse en la localidad y ayudar a mantenerla activa.

Orés está ubicado en la provincia de Zaragoza y tiene menos de 100 habitantes. Turismo de Aragón Una de las propuestas más concretas está relacionada con el albergue del pueblo, que permanece cerrado desde hace seis años. La idea es volver a ponerlo en funcionamiento y ofrecer su gestión junto con el puesto de alguacil. De esta manera, la persona o familia que se haga cargo tendría un trabajo fijo y una vivienda en la localidad.

Como es Orés, el pueblo español que busca vecinos Más allá de esta propuesta laboral, Orés también tiene una ubicación que puede resultar interesante para quienes necesiten trabajar fuera del pueblo. La ciudad de Ejea de los Caballeros se encuentra a unos 30 minutos y, según explicó el alcalde, allí hay dificultades para encontrar viviendas. Por eso, una de las alternativas planteadas es vivir en Orés y trasladarse hasta esa ciudad para trabajar.

La vida cotidiana, sin embargo, también tiene algunas dificultades. El acceso es uno de los principales problemas debido a la cantidad limitada de rutas y al estado de algunos caminos. La atención médica es otro punto pendiente: el pueblo llegó a pasar hasta 60 días sin médico de cabecera y actualmente cuenta con apenas dos horas de atención por semana.

Cada 1 de junio se celebra el festival Orés Mágico. Cadena SER A pesar de esas dificultades, la localidad conserva algunos atractivos propios de una comunidad pequeña, como la tranquilidad, la seguridad, una buena conexión digital y un bar municipal que funciona como lugar de encuentro. Además, cada primer sábado de junio organiza un festival de magia que ya lleva 15 ediciones y reúne a más de 2.000 personas. Con iniciativas como estas, Orés busca sumar nuevos vecinos y mantener vivo el pueblo.