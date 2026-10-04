4 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

Así es Orés, el pueblo de España que ofrece trabajo y vivienda para quienes se quieran mudar

La propuesta busca darle un nuevo impulso a la localidad para combatir la despoblación.

Por
Orés

Orés, el pueblo español que busca nuevos habitantes y ofrece trabajo y vivienda.

Turismo de Aragón
  • Orés busca sumar nuevos vecinos para mantener activa la localidad.
  • El pueblo ofrece distintas alternativas para quienes quieran instalarse allí.
  • La localidad tiene menos de 100 habitantes y una población mayormente envejecida.
  • Orés conserva espacios y actividades que reúnen a sus habitantes.

Mudarse a un pueblo pequeño puede parecer una idea difícil de concretar, pero en Orés hay una propuesta pensada justamente para quienes estén dispuestos a empezar una nueva vida allí. La localidad, ubicada en la provincia de Zaragoza, busca sumar habitantes y ofrece una alternativa que combina empleo y vivienda. El objetivo es darle un nuevo impulso a una comunidad que tiene menos de 100 vecinos.

Camarones, en Chubut, es el pueblo patagónico donde una estancia turística ofrece una experiencia de voluntariado con hospedaje y comida incluidos.
Te puede interesar:

Así es Camarones, el pueblo de la Patagonia que ofrece alojamiento y trabajo a quienes se quieran mudar

Orés forma parte de la comarca de Cinco Villas, en Aragón, y atraviesa una situación demográfica complicada. Buena parte de sus habitantes son personas mayores, entre ellas los 13 ancianos residentes del geriátrico municipal. Frente a este panorama, el alcalde Francisco Auría decidió buscar familias y trabajadores que quieran instalarse en la localidad y ayudar a mantenerla activa.

Orés está ubicado en la provincia de Zaragoza y tiene menos de 100 habitantes.

Orés está ubicado en la provincia de Zaragoza y tiene menos de 100 habitantes.

Una de las propuestas más concretas está relacionada con el albergue del pueblo, que permanece cerrado desde hace seis años. La idea es volver a ponerlo en funcionamiento y ofrecer su gestión junto con el puesto de alguacil. De esta manera, la persona o familia que se haga cargo tendría un trabajo fijo y una vivienda en la localidad.

Como es Orés, el pueblo español que busca vecinos

Más allá de esta propuesta laboral, Orés también tiene una ubicación que puede resultar interesante para quienes necesiten trabajar fuera del pueblo. La ciudad de Ejea de los Caballeros se encuentra a unos 30 minutos y, según explicó el alcalde, allí hay dificultades para encontrar viviendas. Por eso, una de las alternativas planteadas es vivir en Orés y trasladarse hasta esa ciudad para trabajar.

La vida cotidiana, sin embargo, también tiene algunas dificultades. El acceso es uno de los principales problemas debido a la cantidad limitada de rutas y al estado de algunos caminos. La atención médica es otro punto pendiente: el pueblo llegó a pasar hasta 60 días sin médico de cabecera y actualmente cuenta con apenas dos horas de atención por semana.

Cada 1 de junio se celebra el festival Orés Mágico.

Cada 1 de junio se celebra el festival Orés Mágico.

A pesar de esas dificultades, la localidad conserva algunos atractivos propios de una comunidad pequeña, como la tranquilidad, la seguridad, una buena conexión digital y un bar municipal que funciona como lugar de encuentro. Además, cada primer sábado de junio organiza un festival de magia que ya lleva 15 ediciones y reúne a más de 2.000 personas. Con iniciativas como estas, Orés busca sumar nuevos vecinos y mantener vivo el pueblo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Este es el pueblo de Italia que ofrece 30.000 euros para nuevos habitantes.

Cuál es el pueblo de Italia que ofrece 30.000 euros para mudarse y vivir allí

Camarones, en Chubut, es una localidad de la Patagonia rodeada de naturaleza y ubicada frente al océano. 

Así es la búsqueda de un pueblo de la Patagonia que ofrece empleo y alojamiento

Así podés evitar que se te peguen las hamburguesas en la mano mientras las preparas

Cómo hacer hamburguesas caseras y que no se te peguen en el armado según un chef

Bebe Contepomi,, una de las figuras que protagonizan la nueva campaña de Mega 98.3.

La identidad de una radio: las figuras de Mega 98.3 son puro rock nacional

La música y los DJ sets forman parte de la dinámica del lugar.

Un rooftop en piso 11 de Palermo donde comer, tomar cócteles y observar la ciudad desde arriba

La gastronomía japonesa suma una nueva propuesta en Palermo.

El nuevo restaurante de Palermo donde cada comensal prepara su propio sushi

Rating Cero

Pierce Brosnan mantiene una rutina activa a los 73 años y combina diferentes ejercicios con cambios en su alimentación.

Sin ir al gimnasio: esta fue la impactante transformación de Pierce Brosnan

“No quiero volver a sentir los 70 otra vez en mi país”, explotó Fito Páez desde el escenario.

Fito Paez, enfurecido con la seguridad de su show en Mar del Plata

Así fue el look que llevó Antonela Rocuzzo durante una salida nocturna en Nueva York.

Salida nocturna en Nueva York: este es el look de Antonela Roccuzzo que sorprendió a todos

Conocé quién es la nueva pareja de Jim Carrey.

Quién es la nueva pareja de Jim Carrey y hace cuánto que salen

Esto fue lo que le dijo Daniel Osvaldo a su familia después de ser internado.

Se filtró qué fue lo primero que le dijo Daniel Osvaldo a su familia horas después de su internación

Sabrina Sabrok, su paso por Argentina y el escándalo en México.
play

Sabrina Sabrok, del escupitajo a Lafauci al escándalo en México y el conflicto con sus hijas: "No tengo instinto de madre"

últimas noticias

Pierce Brosnan mantiene una rutina activa a los 73 años y combina diferentes ejercicios con cambios en su alimentación.

Sin ir al gimnasio: esta fue la impactante transformación de Pierce Brosnan

Hace 13 minutos
Encontraron muerto a un bebé en un canal de Tucumán: detuvieron a sus padres y a otros dos familiares

Encontraron muerto a un bebé en un canal de Tucumán: detuvieron a sus padres y a otros dos familiares

Hace 24 minutos
“No quiero volver a sentir los 70 otra vez en mi país”, explotó Fito Páez desde el escenario.

Fito Paez, enfurecido con la seguridad de su show en Mar del Plata

Hace 37 minutos
Así fue el look que llevó Antonela Rocuzzo durante una salida nocturna en Nueva York.

Salida nocturna en Nueva York: este es el look de Antonela Roccuzzo que sorprendió a todos

Hace 1 hora
Conocé quién es la nueva pareja de Jim Carrey.

Quién es la nueva pareja de Jim Carrey y hace cuánto que salen

Hace 1 hora