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Nazarena Vélez sufrió un accidente en Panamericana: qué pasó y cómo está

Un episodio al volante la dejó completamente shockeada y expuso un instante de enorme peligro que pudo haber terminado mucho peor.

La mediática padeció por un incidente de tránsito.

La mediática padeció por un incidente de tránsito.

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La actriz Nazarena Vélez vivió un fuerte momento de tensión mientras manejaba por la Autopista Panamericana rumbo a su trabajo. La conductora contó que un cascote salió despedido desde una camioneta y golpeó de lleno contra el parabrisas de su auto.

Nazarena y el mal momento que atravesó mientras estaba al volante.
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Acabo de tener algo tremendo. Es tremendo y lo voy a contar porque estoy como shockeada”, relató Nazarena Vélez, todavía conmocionada por el episodio. Según explicó, circulaba por el carril rápido cuando la piedra impactó inesperadamente contra el vehículo.

El impacto provocó la rotura del parabrisas, aunque la situación no pasó a mayores y Vélez pudo continuar su camino y llegar a su trabajo. La propia actriz remarcó que el episodio podría haber terminado en un accidente mucho más grave si hubiera perdido la atención al volante.

Si yo venía boludeando o mirando el coso, me hacía mierda”, advirtió —en Bondi Live— la conductora, en una reflexión sobre la importancia de mantener la atención permanente al manejar. También cuestionó con dureza a quienes transportan piedras u otros objetos sin la debida seguridad.

La indignación de Nazarena Vélez fue contundente: “Asesinos absolutos los que llevan ese tipo de cosas en una camioneta. Si eso que me cayó a mí le pasa a un motociclista, lo mata”. Además, indicó que tenía previsto hacer la denuncia por lo ocurrido.

Nazarena Vélez narró cómo fue el accidente de tránsito que sufrió.

Nazarena Vélez narró cómo fue el accidente de tránsito que sufrió.

El dolor de Nazarena Vélez al vivir lejos de su familia

El episodio vuelve a poner a Nazarena Vélez en el centro de la actualidad, mientras continúa desarrollando su trabajo en televisión y streaming. En julio, la actriz había compartido otra faceta personal al hablar del impacto que tuvo en su vida la distancia con sus padres y hermanos.

Durante una charla en Bondi Live, recordó que sus padres se mudaron a Puerto Madryn, Chubut, hace aproximadamente 20 años. “Hace 20 años mis papás se fueron a vivir a Puerto Madryn, y si bien están en el mismo país, están a 1400 kilómetros”, contó.

La distancia familiar se profundizó porque, posteriormente, tres de sus hermanos también se trasladaron a esa ciudad patagónica. “Y detrás de ellos se fueron tres de mis hermanos también, entonces fue duro, fue tipo ‘¿qué pasó acá?’”, recordó la actriz.

Vélez explicó que decidió permanecer en Buenos Aires por sus hijos y su trabajo, pese a que su padre incluso les había ofrecido a ella y a sus hermanos la posibilidad de conseguir empleo en Chubut. “Yo me quedé por mis hijos y mi laburo”, explicó al reconstruir aquella decisión familiar.

Con el paso de los años, aquella separación se convirtió en una parte importante de su historia personal. “Al principio lo sufrí muchísimo, no tenerlos cerca fue muy duro”, confesó Nazarena Vélez.

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