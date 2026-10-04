Se filtró qué fue lo primero que le dijo Daniel Osvaldo a su familia horas después de su internación En medio de su recuperación, se conoció un detalle de las primeras horas que pasó junto a sus seres queridos. Agregar C5N en









Esto fue lo que le dijo Daniel Osvaldo a su familia después de ser internado. Newsport

Daniel Osvaldo atraviesa un proceso de recuperación acompañado por su entorno.

El exfutbolista mantuvo contacto con las personas más cercanas.

La música continúa ocupando un lugar importante en esta etapa.

En medio de este momento, tuvo una declaración hacia sus seres queridos que resonó En medio de la preocupación que generó la internación de Daniel Osvaldo, comenzaron a conocerse algunos detalles sobre cómo atraviesa este momento y qué les transmitió a las personas que lo acompañan. El exfutbolista, que en los últimos años se dedicó especialmente a la música, permanece bajo seguimiento profesional mientras avanza con su recuperación. En ese contexto, una frase suya llamó especialmente la atención.

Esto fue lo que dijo Daniel Osvaldo a su familia durante la internación. Redes sociales Lejos de centrarse únicamente en la situación que atraviesa, Osvaldo buscó llevar tranquilidad a su círculo más cercano. Según trascendió, el exdelantero les pidió paciencia y dejó en claro que mantiene una mirada puesta en su recuperación. Sus palabras estuvieron dirigidas especialmente a quienes forman parte de su entorno cotidiano y lo acompañan durante este proceso.

La música también apareció entre sus principales preocupaciones. El exjugador continúa vinculado a su banda de rock y, pese al momento que atraviesa, tiene presente su deseo de volver a los escenarios. Esa intención quedó reflejada en uno de los mensajes que hizo llegar a sus compañeros, con quienes mantiene contacto mientras sigue las indicaciones de los profesionales que lo asisten.

Qué le dijo Daniel Osvaldo a su familia tras estar internado Una de las frases que trascendieron fue: “Ensayen, yo voy a estar bien”. Con esas palabras, Osvaldo intentó transmitir calma a los integrantes de su banda y mostrarles que espera poder reencontrarse con ellos una vez que su recuperación se lo permita. El mensaje también dejó en evidencia cuánto representa la música en esta etapa de su vida.

View this post on Instagram Mientras continúa con el tratamiento y el acompañamiento terapéutico, las personas de su entorno permanecen cerca de él. Según la información difundida, el seguimiento profesional forma parte central de este proceso y sus allegados confían en que pueda avanzar de manera favorable. Por ahora, el objetivo está puesto en atravesar esta etapa con paciencia.