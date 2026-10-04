IR A
IR A

Se filtró qué fue lo primero que le dijo Daniel Osvaldo a su familia horas después de su internación

En medio de su recuperación, se conoció un detalle de las primeras horas que pasó junto a sus seres queridos.

Esto fue lo que le dijo Daniel Osvaldo a su familia después de ser internado.

Esto fue lo que le dijo Daniel Osvaldo a su familia después de ser internado.

Newsport
  • Daniel Osvaldo atraviesa un proceso de recuperación acompañado por su entorno.
  • El exfutbolista mantuvo contacto con las personas más cercanas.
  • La música continúa ocupando un lugar importante en esta etapa.
  • En medio de este momento, tuvo una declaración hacia sus seres queridos que resonó

En medio de la preocupación que generó la internación de Daniel Osvaldo, comenzaron a conocerse algunos detalles sobre cómo atraviesa este momento y qué les transmitió a las personas que lo acompañan. El exfutbolista, que en los últimos años se dedicó especialmente a la música, permanece bajo seguimiento profesional mientras avanza con su recuperación. En ese contexto, una frase suya llamó especialmente la atención.

Granata habló de la posibilidad de reencontrarse con Williams, aunque desde otro lugar.
Te puede interesar:

La revelación de Amalia Granata sobre Robbie Williams: "Me gustaría reencontrarme..."

Esto fue lo que dijo Daniel Osvaldo a su familia durante la internación.

Esto fue lo que dijo Daniel Osvaldo a su familia durante la internación.

Lejos de centrarse únicamente en la situación que atraviesa, Osvaldo buscó llevar tranquilidad a su círculo más cercano. Según trascendió, el exdelantero les pidió paciencia y dejó en claro que mantiene una mirada puesta en su recuperación. Sus palabras estuvieron dirigidas especialmente a quienes forman parte de su entorno cotidiano y lo acompañan durante este proceso.

La música también apareció entre sus principales preocupaciones. El exjugador continúa vinculado a su banda de rock y, pese al momento que atraviesa, tiene presente su deseo de volver a los escenarios. Esa intención quedó reflejada en uno de los mensajes que hizo llegar a sus compañeros, con quienes mantiene contacto mientras sigue las indicaciones de los profesionales que lo asisten.

Qué le dijo Daniel Osvaldo a su familia tras estar internado

Una de las frases que trascendieron fue: “Ensayen, yo voy a estar bien”. Con esas palabras, Osvaldo intentó transmitir calma a los integrantes de su banda y mostrarles que espera poder reencontrarse con ellos una vez que su recuperación se lo permita. El mensaje también dejó en evidencia cuánto representa la música en esta etapa de su vida.

View this post on Instagram

Mientras continúa con el tratamiento y el acompañamiento terapéutico, las personas de su entorno permanecen cerca de él. Según la información difundida, el seguimiento profesional forma parte central de este proceso y sus allegados confían en que pueda avanzar de manera favorable. Por ahora, el objetivo está puesto en atravesar esta etapa con paciencia.

De esta manera, el mensaje que Osvaldo eligió transmitir estuvo lejos de alimentar la preocupación de quienes lo rodean. Su intención fue llevar tranquilidad y mantener presente la posibilidad de volver a su rutina y a la música. Mientras continúa con su recuperación, su círculo íntimo permanece atento a su evolución y acompaña de cerca cada paso del proceso.

Noticias relacionadas

El cantante publicó un descargo en sus redes rechazando los cargos.

El testimonio de la mujer que denunció a Joaquín Levinton: "Estuve sometida..."

La situación judicial del músico Callejero Fino, se complica tras la solicitud formal dictada por la fiscalía.

El músico Callejero Fino, en la mira de la Justicia: pidieron su prisión preventiva

Cristian Pity Álvarez contó detalles de su internación a Moria Casán.
play

Pity Álvarez habló desde el hospital con Moria: "Siento que me va a explotar la cabeza"

El actor británico Ian Charleson quedó ligado para siempre a una de las interpretaciones más recordadas de la obra de Shakespeare. 

Este actor interpretó a Hamlet en el teatro y aceptó el papel sabiendo que le quedaba poco tiempo de vida: quién era

Abel Pintos le cantará al papa León XIV. 

Abel Pintos cantará en la visita de León XIV al Cottolengo Don Orione

El dueño del local agradeció la publicidad que sin querer tiene actualmente su negocio.
play

La insólita reacción del dueño de la panchería tras el descargo de Nicole Neumann: "Estoy chocho"

últimas noticias

Pierce Brosnan mantiene una rutina activa a los 73 años y combina diferentes ejercicios con cambios en su alimentación.

Sin ir al gimnasio: esta fue la impactante transformación de Pierce Brosnan

Hace 12 minutos
Encontraron muerto a un bebé en un canal de Tucumán: detuvieron a sus padres y a otros dos familiares

Encontraron muerto a un bebé en un canal de Tucumán: detuvieron a sus padres y a otros dos familiares

Hace 23 minutos
“No quiero volver a sentir los 70 otra vez en mi país”, explotó Fito Páez desde el escenario.

Fito Paez, enfurecido con la seguridad de su show en Mar del Plata

Hace 36 minutos
Así fue el look que llevó Antonela Rocuzzo durante una salida nocturna en Nueva York.

Salida nocturna en Nueva York: este es el look de Antonela Roccuzzo que sorprendió a todos

Hace 1 hora
Conocé quién es la nueva pareja de Jim Carrey.

Quién es la nueva pareja de Jim Carrey y hace cuánto que salen

Hace 1 hora