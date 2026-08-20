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El devastador pedido de la familia de Lucas Sugo tras la muerte de su hija Florencia

Los allegados al popular cantante uruguayo emitieron un sentido comunicado para atravesar este doloroso momento en intimidad.

La familia del cantante pidió respeto en un momento difícil.

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El ambiente artístico se encuentra conmocionado tras confirmarse el fallecimiento de Florencia Sugo a los 23 años. La hija del popular artista uruguayo Lucas Sugo murió este miércoles luego de dar batalla durante más de doce meses contra un cuadro oncológico, según precisaron allegados al entorno del músico mediante un mensaje público que provocó un profundo pesar.

Las pericias concluyeron que el accidente se debió a una maniobra del propio artista en el escenario.
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Florencia, la hija de Lucas Sugo, falleció a los 23 años.

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Frente a la trágica noticia, los seres queridos de la joven publicaron un escrito enredes sociales donde apelaron a la empatía de la audiencia. A través de este mensaje institucional, el círculo íntimo solicitó privacidad y reserva para atravesar este doloroso presente, remarcando la necesidad de contar con un espacio de intimidad y contención para acompañar de forma prioritaria a los progenitores de la joven.

En ese marco, su hermano Lucas Agustín expresó unas sentidas palabras a través de sus canales personales para pedir comprensión a los seguidores: “Solo pido que, por favor, tengan mucho pero muchísimo respeto. Es una situación muy pero muy difícil. Solo necesitamos fuerzas, abrazos y mensajes lindos, principalmente mamá y papá”. Finalmente, completó el desgarrador mensaje despidiendo a la joven: “Muchas gracias. Te amo, mi hermanita, y te vamos a extrañar mucho”.

De qué murió la hija de Lucas Sugo

El complejo cuadro de salud que afectó a Florencia Sugo fue un carcinoma de sitio primario desconocido, según consignó el medio El País de Uruguay. Las primeras manifestaciones médicas comenzaron con intensos dolores de espalda y la presencia de bultos que posteriormente se determinaron como metástasis. Tras una serie de estudios exhaustivos, los profesionales detectaron la mutación genética KRAS G12D, un factor clave para definir el abordaje terapéutico.

Frente a este escenario, la joven de 23 años inició un extenso trayecto médico que incluyó su atención en el Hospital Sirio-Libanés de San Pablo, Brasil. En dicho centro, los profesionales recomendaron probar un ensayo clínico en Estados Unidos diseñado para la alteración genética detectada. Por esa razón, a fines de octubre de 2025 se trasladó a Boston, un hito que el propio músico definió al expresar: “Arrancando el viaje más importante de mi vida”.

Durante el tratamiento en el exterior, la paciente logró regresar temporalmente a Uruguay en enero de 2026, momento en que el artista celebró que su hija se encontraba “muy bien y fuerte”. Sin embargo, debió retornar a suelo norteamericano para continuar el protocolo. En abril, al cumplirse un año del diagnóstico, la joven compartió una reflexión en la que reconoció que la vivencia la había llevado “al límite” y que avanzaba “un día a la vez”.

La batalla médica que se prolongó desde principios de 2025 concluyó este miércoles con la partida de la joven. Ante el desenlace, los allegados publicaron un mensaje donde instaron a la sociedad a evitar especulaciones y enviarle mensajes de afecto a sus padres, remarcando la necesidad de respetar la intimidad familiar durante este proceso de profundo dolor.

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