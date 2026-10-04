Rusia bombardeó un puente en la capital de Ucrania: en respuesta, Zelensky advirtió que atacará refinerías rusas El Puente Norte, sobre el río Dniéper en Kiev, fue impactado por un drone durante un asalto aéreo, en medio de una escalada de ataques contra la infraestructura de la ciudad ucraniana. Por Agregar C5N en









Dos personas resultaron heridas en el ataque de Rusia al Puente del Norte en Ucrania.

Rusia volvió a atacar a Ucrania en el marco de la ofensiva en aumento contra la infraestructura de la capital ucraniana. Se trata de una agresión a un puente al norte de Kiev, un día después de haber hecho lo mismo en el sur de la ciudad.

En esta oportunidad, un drone ruso impactó sobre el Puente del Norte: dos personas resultaron heridas, pero no se reportaron víctimas fatales, según informó el alcalde de Kyiv, Vitali Klitschko, quien añadió que también causó un daño en la calzada y el sistema de suministro eléctrico de los trolebuses, además de interrumpir parte del tráfico que cruza el río.

El tráfico sobre el puente fue bloqueado en dirección de la orilla este a la oeste debido a los daños sufridos por la calzada y los cables suspendidos de los trolebuses. Momentos antes, las autoridades habían activado una alerta de drones en la ciudad.

| AHORA: Un misil de crucero ruso S8000 Banderol impactó el Puente Norte de Kiev, capital de Ucrania. — Radar Austral (@RadarAustral_) October 4, 2026 Esto ocurre apenas un día después de un mismo ataque en el Puente del Sur de Kyiv, que da servicio al transporte terrestre y al sistema de metro de la ciudad: el jueves y el viernes, dicha infraestructura había sido alcanzado por aeronaves no tripuladas rusas, lo que provocó su cierre al tráfico y enormes embotellamientos. Desde entonces, el lugar permanece cerrado. Al mismo tiempo, las autoridades ucranianas afirmaron que los ataques están dividiendo efectivamente la capital en dos.

Hasta el momento, la Fuerza Aérea de Ucrania comunicó que Rusia lanzó 157 drones de ataque y señuelos durante la noche y las primeras horas de este sábado. Las defensas aéreas derribaron o neutralizaron 131 de esos drones.

En respuesta al ataque, Ucrania advirtió que contratacará las refinerías rusas Después de los ataques de Rusia en la capital de Ucrania, el presidente, Volodímir Zelensky, advirtió que, en contra respuesta, harán un contrataque contra las refinerías de petróleo rusas en respuesta a una nueva política de ataques aéreos. “Hemos visto los documentos y sabemos que les permiten atacar infraestructuras... logística... carreteras, colegios, hospitales, para presionar a la población a que abandone la capital y otras ciudades”, afirmó Zelensky. Por otra parte, aseguró que lo que impulsó este cambio de política fue el deseo de Putin de aparentar fortaleza en un momento en que su ejército estaba perdiendo terreno en una región clave del frente y sufriendo un mayor número de bajas.