Moria Casán se negó a quedar pegada a cábalas mundialistas: "Se agradece, pero para otro"

La One no quiso que la relacionen con ninguna costumbre prepartido y se tocó la teta izquierda para ahuyentar la mala suerte en la previa del debut de la Selección en el Mundial 2026. "Que la mesa cabulera no tenga mi nombre", pidió.

La diva y conductora de La mañana con Moria le pidió a su movilero Giuliano Fessia que no la relacione con cábalas para el Mundial 2026 en la previa del debut de la Selección argentina. El cronista le había mostrado una picada nombrada en su honor para aprovechar durante el partido y consideró "una buena señal" que un jugador argentino saliera en una figurita elegida por la One .

"Mirá la estrella: la picada Moria Casán", presentó Fessia desde un bar temático y Moria Casán se mostró incómoda y le pidió: "No, pero no. Te pido un favor, te pido un favor. Te lo agradezco, pero no me pongan en la mesa cabulera. No, no, no, no, la mesa cabulera que no tenga mi nombre, porque si no me muero, no ".

El periodista intentó suavizar el momento aclarando que era la picada "para festejar", pero la conductora insistió: " La picada en otra mesa para otro día ".

Minutos después le pidió que eligiera una figurita como parte de un juego y la actriz dio con Alexis Mac Allister. " Nos tocó Mac Allister de la selección argentina, que esto significa una buena señal ", festejó Fessia, pero Moria volvió a pedirle que no la relacione con la suerte de Argentina para la Copa del Mundo y se tocó la teta izquierda.

" Qué divino, se agradece, pero para otro ", apuntó la vedete desde el estudio intentando ahuyentar la yeta con una mano en el pecho hacia el final de su programa de este lunes en El Trece.

Qué dijo Lionel Scaloni en la previa del debut de la Selección en el Mundial 2026

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, expuso que los futbolistas se encuentran en buen estado físico de cara al debut en el Mundial 2026 contra Argelia, que será este martes a las 22 por el Grupo J. Sin embargo, no dio a conocer el equipo que será titular.

En una conferencia de prensa, Scaloni mencionó la situación física de distintos jugadores, en la previa del partido que se jugará en el Kansas City Stadium: "Messi siempre ha estado y siempre fue fundamental, ahora lo será aún más y se lo ve bien. Julián Álvarez tuvo el problema en el tobillo pero ha dado fruto su recuperación y para mañana está disponible y es opción. Emiliano Martínez está bien. Si todo sigue bien, creo que va a jugar".

"Vamos a ver si Tagliafico hace la parte con el grupo, pero en principio están bien todos, o sea que los lesionados ya no están", agregó sobre el lateral izquierdo, quien se desgarró en el sóleo.

En tal sentido, remarcó la preparación del equipo: "Estamos tranquilos y enfrentaremos a un buen equipo. Llegamos en un buen momento. Estamos de la misma manera que el primer día; equilibrio es la palabra. Intentamos lo mejor para la Selección, para nuestro país. Más allá de los resultados, hemos mantenido la tranquilidad y el compromiso".

También analizó a Argelia, que volverá a jugar una Copa del Mundo después de Brasil 2014. "Creo que vamos a enfrentar a una buena selección, Argelia ha hecho mérito para estar en el Mundial. Hubo partidos que demuestran que en esta copa no hay partidos fáciles. Argelia tiene buenos jugadores adelante y mediocampistas con buen pie. También tiene poder de adaptación a distintos esquemas. Es un equipo a respetar y nos pondrá, seguramente, las cosas difíciles", expresó.