Rosalía en Buenos Aires: una famosa argentina rechazó participar de su show en plena polémica

Se trata de una figura que declinó la invitación para subirse al escenario durante una presentación de la cantante española en el Movistar Arena.

La conductora Moria Casán rechazó una invitación para subirse al escenario durante un show que brindará la cantante española Rosalía en el Movistar Arena, en medio del escándalo que afronta por compartir un video de Mia Khalifa que se burlaba de la derrota de la Selección argentina frente a España en la final del Mundial 2026.

Rosalía incluyó un segmento llamado El Confesionario durante sus presentaciones en la Argentina, que se trata de una invitación a famosos locales para que suban al escenario durante un fragmento de los conciertos. En este marco, Casán fue convocada pero rechazó la propuesta, mientras la artista se prepara para los shows que ofrecerá el 1, 2, 4 y 6 de agosto en el marco de su gira LUX Tour.

En tal sentido, el periodista Santiago Sposato expuso en América TV que la actriz declinó la propuesta: "Una las grandes figuras que convocó para el próximo martes, y dicen, ¿por qué el martes? Porque es una de las noches libres que tiene esta figura, es la señora Moria Casán. ¿Qué le dijo Moria Casán a la invitación? Le dijo que no".

"Le escribí hace un rato a Moria Casán. Moria me aclara que ella labura de lunes a lunes. Cuando no tiene televisión tiene teatro y a veces tiene las dos cosas el mismo día. Y me pone: 'Porque es un día de descanso mío y lo priorizo. Si voy, hay cámaras y tengo que hacer notas, porque soy educada y nada vale un día de descanso. Porque etcétera, etcétera, etcétera, pero no es porque la cancelaron'", agregó en esta línea.

Rosalía llegó al país luego de varios días de repercusión en redes sociales por una publicación que muchos argentinos interpretaron como una provocación contra la Selección, que perdió la final del Mundial 2026 con España. La polémica comenzó cuando Rosalía compartió en sus historias de Instagram un video publicado originalmente por Mia Khalifa, en el que aparecía la canción La Perla.

El contexto del reposteo generó un fuerte rechazo entre algunos seguidores argentinos, que entendieron la publicación como un insulto después de la derrota en el partido decisivo. La reacción fue tal que algunos fanáticos incluso manifestaron su intención de devolver las entradas que habían comprado para verla en vivo.

con la polémica todavía fresca, la cantante desembarcó en Buenos Aires bajo un importante operativo de seguridad. Llegó cerca de las 2:30 al aeropuerto de Ezeiza, procedente de Chile, y fue trasladada junto a su equipo hacia la ciudad. El dispositivo incluyó vehículos para el staff, seguridad y equipaje, además de un despliegue destinado a evitar posibles incidentes.

La letal crítica de un famoso periodista argentino que pidió que se cancelen los shows de Rosalía

Un nuevo escándalo estalló en el ambiente de la música tras la polémica publicación que replicó Rosalía, considerada "anti-Argentina", lo que desató un fuerte repudio de sus seguidores locales. Frente a esta situación, Alejandro Fantino expresó su indignación y reclamó de forma contundente la suspensión de los espectáculos de la cantante española en Buenos Aires.

Pese al masivo rechazo que enfrenta la intérprete en las redes sociales, su agenda mantiene programadas varias fechas en el país. Ante este escenario, distintas fuentes del país confirmaron que una multitud de fanáticos exigió la restitución del dinero de sus pases. Las críticas no se detuvieron y la tensión creció a medida que se acercaban los recitales.

El periodista arremetió contra la compostura de la artista e hizo un llamado público al productor Diego Finkelstein para que reaccione. Sobre la actitud, Fantino remarcó: “La mina nos tomó de pelotudos, nos boludeó, se nos rió, disfrutó, y después sale con un tibio ‘mala mía’. Yo lo voy a decir de corazón, la verdad, a mí... la verdad que a mí me gustaría que Rosalía no se lleve un peso de los argentinos, que sobre que nos boludeó, disfrutó, porque ya lo borró al posteo, pero estaría... sería bueno recordar en algún momento lo que hizo”.