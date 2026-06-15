Lionel Messi presentó sus botines para el Mundial 2026: "El último tango" A un día del debut de la Selección argentina, el capitán mostró cómo es el modelo que utilizará en lo que será su última Copa del Mundo con la Albiceleste. Por Agregar C5N en









Lionel Messi jugará su sexto Mundial y podría convertirse en el goleador histórico del las Copas Mundiales.

Ahora sí, Lionel Messi ya está listo para empezar el Mundial 2026. El capitán de la Selección argentina presentó sus botines para lo que será su última cita mundialista, luego de haber disputado seis en su carrera profesional.

El campeón del mundo eligió publicar en sus redes sociales un emotivo video para empezar a palpitar lo que será el debut de la Albiceleste en la competencia mundialista ante Argelia por el Grupo J donde los argentinos son los defensores del título tras lo obtenido en Qatar 2022.

Acompañado por el sonido de un bandoneón y mostrando cada instante a lo largo de sus Mundiales, destacando alegrías y dolores en la máxima cita del fútbol, el capitán mostró su nuevo calzado “El Último Tango ”. “¿Podría ser este el final del camino?”, se escucha decir en la voz, mezclado con nostalgia y esperanza.

“Me acompañaron desde el principio. ¡¡Vamos una vez más!! Esta Copa del Mundo, ¡con mis botines El Último Tango!”, escribió la Pulga en colaboración con la marca alemana que lo acompaña desde hace años.

Embed - Leo Messi on Instagram: "Me acompañaron desde el principio. ¡¡Vamos una vez más!! Esta Copa del Mundo, ¡con mis botines El Último Tango de @adidasfootball! You’ve been with me since the beginning. Let’s go one more time!! This World Cup, in my El Último Tango @adidasfootball boots!" View this post on Instagram La piel de gallina con “El Último Tango” “Desde Rosario, Lionel Messi, de 18 años, debuta en la Copa del Mundo”, comienza describiendo el breve video que publicó el capitán en sus redes.