Lionel Messi presentó sus botines para el Mundial 2026: "El último tango"

Ahora sí, Lionel Messi ya está listo para empezar el Mundial 2026. El capitán de la Selección argentina presentó sus botines para lo que será su última cita mundialista, luego de haber disputado seis en su carrera profesional.
A un día del debut de la Selección argentina, el capitán mostró cómo es el modelo que utilizará en lo que será su última Copa del Mundo con la Albiceleste.
Ahora sí, Lionel Messi ya está listo para empezar el Mundial 2026. El capitán de la Selección argentina presentó sus botines para lo que será su última cita mundialista, luego de haber disputado seis en su carrera profesional.
El campeón del mundo eligió publicar en sus redes sociales un emotivo video para empezar a palpitar lo que será el debut de la Albiceleste en la competencia mundialista ante Argelia por el Grupo J donde los argentinos son los defensores del título tras lo obtenido en Qatar 2022.
Acompañado por el sonido de un bandoneón y mostrando cada instante a lo largo de sus Mundiales, destacando alegrías y dolores en la máxima cita del fútbol, el capitán mostró su nuevo calzado “El Último Tango ”. “¿Podría ser este el final del camino?”, se escucha decir en la voz, mezclado con nostalgia y esperanza.
“Me acompañaron desde el principio. ¡¡Vamos una vez más!! Esta Copa del Mundo, ¡con mis botines El Último Tango!”, escribió la Pulga en colaboración con la marca alemana que lo acompaña desde hace años.
“Desde Rosario, Lionel Messi, de 18 años, debuta en la Copa del Mundo”, comienza describiendo el breve video que publicó el capitán en sus redes.
Sobre el final se preguntan si “podría ser este el final del camino”, con varias imágenes donde le rosarina despliega magia como lo hizo dentro de la cancha, sobre el final se observa la mística se potencia cuando la voz en ‘off’ del propio Messi rompe el silencio: “Aquí estamos… el último tango”.