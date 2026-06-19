Moria Casán se metió en la polémica de Flor Peña en Luzu TV: "Basta de migajear perdón" La conductora Moria defendió a su colega luego del confuso episodio y lanzó una teoría sobre el canal de streaming y la actriz. Agregar C5N en









Moria salió al cruce de las críticas contra Peña y lanzó la idea de una guerra del streaming. Redes sociales

El error de Florencia Peña sobre la muerte del padre de Lionel Messi, Jorge, en pleno Mundial 2026, que salió al aire este jueves en Luzu TV, sigue teniendo consecuenacias. Moria Casán aseguró: "No me pongo del lado de nadie pero sí empatizo con el que tiene que comunicar".

En este sentido, la conductora analizó las críticas a su colega en redes, la ética que reclamaron para un caso de salud, y puso el punto en el excesivo pedido de disculpas: "Flor no lo hizo de amarillista ni para ponerle un punto más a su programa. Que se equivocó, se equivocó, pidió las disculpas correspondientes y yo se las creo".

La One insistió en la postura de la actriz ante el repudio de muchos: "Que estuvo mal, estuvo mal. Pidió las disculpas correspondientes. Ahora, no sé si hay que seguir disculpándose. Es demasiado ya. Basta de migajear el perdón".

Casán apuntó a quienes hicieron de la falsa noticia un tema a juzgar en diferentes programas: “Acá hubo un ataque de ética que mamita… me creí que estábamos en el Vaticano. Mucho moralista”.

"La One" fue más allá y lanzó una insólita teoría sobre el canal de streming y el empresario Nico Occhiato: “Siento que es un vuelto para Nico Occhiato y para Flor. Empresarialmente, él logró mucho en poco tiempo y tiene a todos descolocados, y ella tiene un tema político atrás. Acá se termina mezclando todo”, sobre la fake news.