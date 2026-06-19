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Dan detalles del mal momento que vive Marley tras la fake new de Florencia Peña

La crisis generada en Luzu TV terminó afectando a ambos conductores del ciclo de verano por igual.

La salida de ambos conductores marcó el final del proyecto.

La salida de ambos conductores marcó el final del proyecto.

Marley atraviesa un momento difícil luego de la salida de Florencia Peña de Luzu TV, situación que terminó arrastrando también su continuidad en el ciclo que compartían. El conductor estaría devastado por el desenlace del escándalo desatado luego de la difusión de una noticia falsa sobre el estado de salud de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, que derivó en la desvinculación de los involucrados y en la baja de El Show del Verano de la grilla del canal.

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Según mencionaron en La Mañana con Moria (El Trece), el histórico conductor resultó afectado por la noticia que recorrió todos los portales y las redes sociales el jueves y está "devastado".

La decisión de apartarse del programa fue tomada en conjunto entre ambos conductores. Según contó la panelista Juli Argenta en LAM, Florencia Peña habló directamente con Marley y acordaron correrse del ciclo de manera conjunta. "Flor confirmó que habló con Marley y que tanto él como el productor daban un paso al costado, entendiendo esta situación", explicó la panelista. En ese momento, el conductor se encontraba en Estados Unidos realizando la cobertura del Mundial 2026 junto a Ian Lucas, y participaba del programa de forma diaria a la distancia.

Juan Otero, hijo de Florencia Peña, declaró en diálogo con LAM: "Ale está afuera, entonces no está haciendo El Show del Verano. La que lo estaba haciendo es mamá, así que no sé cómo será eso porque lo van a tener que sacar a él también, porque él no sale todo el programa", detalló.

Marley tampoco seguirá en el programa que tenía con Luzu TV

La continuidad de Marley en El Show del Verano quedó completamente atada a la situación de Florencia Peña dentro de Luzu TV. Una vez que el canal decidió desvincular a los involucrados en el escándalo y levantar el ciclo, la salida del histórico conductor se confirmó casi de manera inmediata, cerrando así un programa que se había destacado durante el verano.

Según explicó Juan Otero, hijo de la conductora, la lógica detrás de esa decisión es simple, ya que la presencia de Marley en el ciclo dependía de que el programa siguiera en pantalla con Florencia al frente. Al quedar ella afuera, la producción se vio obligada a desvincular también al conductor, pese a que su participación se daba de manera remota desde la cobertura del Mundial en Estados Unidos.

La salida de ambos conductores marcó el final de un proyecto que había logrado posicionarse durante la temporada de verano, y dejó a la vista el alcance que tuvo la crisis generada por la difusión de la información falsa sobre la salud de Jorge Messi dentro de la estructura del canal.

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