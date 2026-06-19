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Florencia Peña habló tras el escándalo en Luzu y apuntó contra Occhiato: "No tuvo empatía"

La conductora, durante un móvil con Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, se refirió a las repercusiones y opinó sobre las decisiones del empresario.

Flor habló y apuntó contra Occhiato.

Flor habló y apuntó contra Occhiato.

Al día siguiente del difícil momento que vivió al aire, Florencia Peña habló con Intrusos y se refirió a cómo se siente tras la polémica que se generó por la difusión de la fake news sobre Jorge Messi.

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Durante el móvil, los cronistas le preguntaron sin rodeos sobre la conversación que mantuvo con Nicolás Occhiato. “Hay cosas que no voy a contar, pero si hable", luego profundizo en la postura de no dar un paso al costado, "sentí que no era el momento de volver al programa. No por mí, porque yo me banco. No me fui pensando que iba a renunciar”, aseguró.

En cuanto a los despidos del equipo de producción de El Show del Verano, Flor admitió que ella hubiera actuado de otra manera y reveló que le pidió por teléfono a Occhiato que no los desvincularla, "apenas salí del aire le pedí a Nico que no los eche, no me dieron bola", y en esta misma línea aseguró, "yo abrazo mucho a mi gente. Yo banco y defiendo”, expresó.

"Pienso eso cuando veo el desastre que se armó, por ahí si hubiese sido otro conductor no hubiese sido un escarnio como el que me dieron", aseguró, luego profundizo en como se sintió con la dura decisión que tomó el empresario, “Sentí que Nico necesitaba hacer lo suyo, yo lo mío, y pudimos encontrar un punto medio. Como tomarnos un respiro, ver de qué iba la cosa".

Desde el estudio, deslizaron, "el responsable pareciera que no te cobijo”. En ese momento, Flor se diferenció de las decisiones de Occhiato, "yo banco lo que él creó, pero yo también soy una persona con un corazón y con empatía”, afirmó. Y agregó: “Obvio que ustedes saben cómo soy: yo defiendo a mis amigos a muerte, pongo el cuerpo por la gente que quiero. Hubiera hecho otra cosa”.

Desde el piso, un panelista interrumpió y le dijo “él no tuvo empatía con vos”, a lo que ella sin querer entrar en conflicto con el empresario "eso se lo tienen que preguntar a él, yo hubiese echo otra cosa".

Qué dijo Nicolas Occhiato en su programa

En el inicio del programa que conduce el empresario, aprovechó para aclarar sobre todo lo que se dijo de Peña al haber malinformado sobre la salud de Jorge Messi. “Uno tiene que tomar decisiones. Hay errores, errores humanos que le pueden pasar a cualquiera. Con esos errores, yo soy el responsable. Hablamos con las personas que teníamos que aclarar, pedimos las disculpas que teníamos que pedir”.

Reconoció el error, pero señaló que todos los canales volvieron a poner la información errónea al aire: “Quiero decir que, tanto se habló de fake news, y hubo más divulgación de fake news, entonces le saca bastante seriedad cuando el que se jacta de señalar con un dedo al que se equivoca, generando fake news, no merece mi respeto ni el de nadie”.

En la misma línea de lo que dijo Celia Messi a través de Yanina Latorre, Ochiatto agregó: “Quiero decir que cuando ocurre un error no forzado y sin mala leche, yo tomé una decisión y hay algo que tenemos nosotros que todos los medios se jactaron de querer hacernos mierda, no lo van a lograr nunca”.

Ante las especulaciones sobre la baja de marcas al canal durante la cobertura del Mundial 2026 explicó: “No se bajó ninguna marca, vamos a ir a todos los partidos. Todo lo que se dijo es mentira. Se pidieron las disculpas y está todo más que bien”.

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