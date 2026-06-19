La reacción del público que fue a ver a Florencia Peña a su obra de teatro después del escándalo por la fake new La actriz cumplió con su compromiso teatral pese al golpe emocional de la jornada y eligió las disculpas públicas como única respuesta al episodio. Agregar C5N en









El público la recibió con aplausos. Redes sociales

A pocas horas de protagonizar uno de los momentos más difíciles de su carrera por la fake new sobre la muerte de Jorge Messi, Florencia Peña salió a escena este jueves en el Paseo La Plaza para cumplir con la función semanal de Las hijas, la obra que comparte con Soledad Villamil y Pilar Gamboa. A pesar de que su mánager llegó a temer por su estado de salud, la función transcurrió con total normalidad.

Según informó el periodista Javier Fabracci en En Síntesis, la actriz ingresó al teatro pasadas las 20 horas y fue recibida con aplausos por el público presente, una señal que le sirvió como gesto de apoyo en medio de la controversia. Durante toda la obra fue ovacionada en cada una de sus participaciones, sin que lo ocurrido durante la tarde afectara su desempeño sobre el escenario.

Al finalizar la función, levantó los brazos y recibió una nueva ovación. Luego salió por una puerta paralela del teatro y habló con la prensa que la esperaba en la calle, en donde pidió disculpas a la familia de Lionel Messi por haber dado al aire una noticia falsa sobre el estado de salud de su padre, Jorge Messi. El error, que generó una fuerte polémica en redes sociales y medios tradicionales, derivó en su desvinculación de Luzu TV.

Flor Peña realizó una función tras el escándalo por la fake news y así reaccionó el público pic.twitter.com/g8CQxwZMWB — SQP (@SQP_oficial) June 19, 2026 El descargo de Flor Peña tras la fake new de Jorge Messi A la salida del teatro, Flor Peña comenzó su declaración diciendo: "Solo disculpas". Luego amplió ante los medios que la abordaron: "Estoy muy triste, estoy acostumbrada a que me ataquen y si yo genero dolor como siento que me generan, pido disculpas. Yo no hubiera querido nunca que esto pase".

La conductora explicó que en el momento del error no tenía acceso a información externa. "Yo estaba al aire, en Luzu no hay monitores. Yo trabajo desconectada del teléfono y la computadora, no sabía lo que estaba pasando. Estábamos haciendo un programa divertido y por la cucaracha me dijeron lo que había pasado con contundencia y como diciendo 'sería bueno que digas algo'", relató.

Imagen archivo LAM. También se refirió a sus colaboradores y productores, quienes también fueron desvinculados del canal. "Yo quiero mucho a mis colaboradores y a mis productores. Lamento mucho porque ellos también cometieron un error. No intentaron matar a nadie, cometieron un error y los abrazo", expresó. Y cerró con una reflexión personal: "No le quiero generar dolor a nadie, no soy esa clase de persona. Me duele lastimar a alguien". Ante la consulta de si había podido comunicarse con alguien del entorno de Messi, Peña confirmó que intentó contactarse con Celia, la madre del futbolista, con quien tiene una relación cercana: "Le dejé un mensaje que obviamente ni pienso que me conteste, solo para que supiera que decidí mal en el momento, que no tengo el expertiz en estos temas. Nunca me había pasado. Lo lamento muchísimo, de verdad, de corazón. Disculpas", concluyó.