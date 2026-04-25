Moria Casán reveló la verdad sobre Luciano Castro y Griselda Siciliani: "Él odia..." La One contó detalles sobre la relación entre ambos actores, luego de su polémica y escandalosa separación: "Ella empezaba a duelar, es algo que viene de antes". + Seguir en







Moria opinó de todo. Redes sociales

Moria Casán reveló la verdad sobre el video que se viralizó entre Luciano Castro y Griselda Siciliani, en el que se los ve juntos y despertó rumores de reconciliación. La One aseguró que es viejo y que ambos mantienen un buen vínculo en la actualidad.

La conductora transmitió lo que le contó la actriz: “Gri está divina, con un éxito impresionante. Vino de un viaje a Europa. Nada que ver, es un video del año pasado, de otro momento. Ella no tiene el pelo así, tiene otro color”. Además, la conductora de El Trece confirmó que también habló en privado con Luciano Castro para conocer su versión de los hechos.

En ese sentido, Moria se refirió al presente emocional del actor y dio detalles de cómo atraviesa este momento: “Hablo seguido con Luciano deseándole lo mejor, está mejor, sanando. No quiere saber nada con la prensa. Sigue pensando… Él odia estas cosas. Está molesto por cosas que le pasaron. Está reparando, mejorando y sanando. Está internado y externado”.

La diva también aportó su mirada sobre el final de la relación entre Castro y Siciliani, y sugirió que no hubo un único factor determinante: “Es una elección de Gri, tal vez eso de ‘guapagate’ sirvió para algo que se iba a ir desarmando y se aceleró. Nunca un hecho es determinante. Se los veía divinos, tal vez ella empezaba a duelar o ver cosas, es algo que viene de antes. Es una mujer muy experimentada”.