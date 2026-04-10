IR A
IR A

"La yarará": María Fernanda Callejón cruzó en vivo a Yanina Latorre y defendió a Denise Dumas

La panelista de Moria Casán lanzó insultos al aire sobre los dichos contra la mujer de Campi, y reflotó una vieja pelea con la mediática tras su separación con Ricky Diotto.

La pelea entre las mediáticas terminó con insultos al aire.

La pelea entre las mediáticas terminó con insultos al aire.

Redes sociales

La panelista María Fernanda Callejón cruzó en vivo a Yanina Latorre y salió en defensa de Denise Dumas tras los ataques de la conductora de SQP, a la que tildó de "yarará".

La casa tendrá un nuevo integrante.
Te puede interesar:

Quién es el modelo español de La Casa de los Famosos que ingresará a Gran Hermano

La panelista de Moria Casán tuvo frases duras contra la mediática: "Qué raro, porque ella habla de las familias y de los hijos de todo el mundo, ¡la yarará!", empezó.

La actriz remató con una pregunta mirando a cámara: "¿Viste qué feo cuando hablan de tus hijos, bol…?", ante la sorpresa de sus compañeros, que no podían creer los epítetos que descargó.

La One elogió el discurso de Callejón y aseguró que le gustaría entrevista a Lola Latorre, la hija de la famosa y Diego Latorre. "Hermosa persona", remarcó Casán sobre la flamante abogada.

Agregó: “Me gustaría saber qué se siente ser hija de una mujer tan…", pero Callejón interrumpió a la conductora para completar la frase: "Conch…", sentenció. La respuesta no se hizo esperar: "Resentida. No tengo idea de por qué me insulta. No vi nada. Para mí se quedó resentida con LAM. Es una fracasada", afirmó Latorre.

Embed - LA MAÑANA CON MORIA - PROGRAMA 10/04/26 - ¡GUERRA DECLARADA! YANINA LATORRE LIQUIDÓ A DENISE DUMAS

El motivo de la pelea

La pelea entre Latorre y Callejón se remonta al 2023, cuanto la conductora opinó sobre el divorcio de la actriz y quien fuera su marido, el odontólogo Ricky Diotto, y los cuestionamientos sobre las denuncias por violencia de género en el medio. Además, la salida problemática de la cordobesa del programa de Ángel de Brito, LAM, hizo que la mediática se posicionara del lado del conductor de América. Al día de hoy, Callejón le reclama a Latorre que haya expuesto situaciones relacionadas con su hija, Giovanna Diotto, de 10 años.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Yanina Latorre no se guardó nada y apuntó contra Denise Dumas.

Yanina Latorre apuntó contra Denise Dumas: "Con esa cara de buena es malísima"

Se separó Flor Vigna.

Flor Vigna se separó del artista Lauta luego de dos años de relación

La imagen entre abrazos y complicidad enloqueció a los seguidores de los influencers.

¿Hay casamiento? La foto íntima de Ian Lucas y La Reini Gonet para olvidar a Evangelina Anderson

últimas noticias

play

Artemis 2 se acerca a la Tierra: seguí en vivo el amerizaje y lo que ocurre dentro de la nave

Hace 23 minutos
Enterate qué deparan los astros para tu signo.

Horóscopo de hoy, sábado 11 de abril

Hace 44 minutos
play
El exjugador aseguró que el inmueble se vendió más barato del precio de mercado.

Escándalo de Manuel Adorni: rompió el silencio el exfutbolista que le vendió el departamento a las jubiladas

Hace 47 minutos
El niño fue asesinado por una bala policial en junio de 2025.

Crimen de Thiago Correa Medina: la familia reclama el cambio de carátula y pide justicia

Hace 1 hora
De distintos sectores realizará una feria de ciencias en Plaza de Mayo. 

La UBA dictó clases públicas en Plaza de Mayo en defensa del sistema científico y las universidades

Hace 1 hora