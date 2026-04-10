"La yarará": María Fernanda Callejón cruzó en vivo a Yanina Latorre y defendió a Denise Dumas

La panelista María Fernanda Callejón cruzó en vivo a Yanina Latorre y salió en defensa de Denise Dumas tras los ataques de la conductora de SQP, a la que tildó de "yarará".
La panelista de Moria Casán tuvo frases duras contra la mediática: "Qué raro, porque ella habla de las familias y de los hijos de todo el mundo, ¡la yarará!", empezó.
La actriz remató con una pregunta mirando a cámara: "¿Viste qué feo cuando hablan de tus hijos, bol…?", ante la sorpresa de sus compañeros, que no podían creer los epítetos que descargó.
La One elogió el discurso de Callejón y aseguró que le gustaría entrevista a Lola Latorre, la hija de la famosa y Diego Latorre. "Hermosa persona", remarcó Casán sobre la flamante abogada.
Agregó: “Me gustaría saber qué se siente ser hija de una mujer tan…", pero Callejón interrumpió a la conductora para completar la frase: "Conch…", sentenció. La respuesta no se hizo esperar: "Resentida. No tengo idea de por qué me insulta. No vi nada. Para mí se quedó resentida con LAM. Es una fracasada", afirmó Latorre.
Embed - LA MAÑANA CON MORIA - PROGRAMA 10/04/26 - ¡GUERRA DECLARADA! YANINA LATORRE LIQUIDÓ A DENISE DUMAS
El motivo de la pelea
La pelea entre Latorre y Callejón se remonta al 2023, cuanto la conductora opinó sobre el divorcio de la actriz y quien fuera su marido, el odontólogo Ricky Diotto, y los cuestionamientos sobre las denuncias por violencia de género en el medio. Además, la salida problemática de la cordobesa del programa de Ángel de Brito, LAM, hizo que la mediática se posicionara del lado del conductor de América. Al día de hoy, Callejón le reclama a Latorre que haya expuesto situaciones relacionadas con su hija, Giovanna Diotto, de 10 años.