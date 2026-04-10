"La yarará": María Fernanda Callejón cruzó en vivo a Yanina Latorre y defendió a Denise Dumas La panelista de Moria Casán lanzó insultos al aire sobre los dichos contra la mujer de Campi, y reflotó una vieja pelea con la mediática tras su separación con Ricky Diotto. + Seguir en







La pelea entre las mediáticas terminó con insultos al aire. Redes sociales

La panelista María Fernanda Callejón cruzó en vivo a Yanina Latorre y salió en defensa de Denise Dumas tras los ataques de la conductora de SQP, a la que tildó de "yarará".

La panelista de Moria Casán tuvo frases duras contra la mediática: "Qué raro, porque ella habla de las familias y de los hijos de todo el mundo, ¡la yarará!", empezó.

La actriz remató con una pregunta mirando a cámara: "¿Viste qué feo cuando hablan de tus hijos, bol…?", ante la sorpresa de sus compañeros, que no podían creer los epítetos que descargó.

La One elogió el discurso de Callejón y aseguró que le gustaría entrevista a Lola Latorre, la hija de la famosa y Diego Latorre. "Hermosa persona", remarcó Casán sobre la flamante abogada.

Agregó: “Me gustaría saber qué se siente ser hija de una mujer tan…", pero Callejón interrumpió a la conductora para completar la frase: "Conch…", sentenció. La respuesta no se hizo esperar: "Resentida. No tengo idea de por qué me insulta. No vi nada. Para mí se quedó resentida con LAM. Es una fracasada", afirmó Latorre.