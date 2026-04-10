Marta Fort liquidó a Virginia Gallardo por su supuesto romance con el exmarido de Pampita La hija de Ricardo Fort apuntó contra la diputada y exnovia del "Comandante", a quien se vinculó con Roberto García Moritán, y dio a entender que elige a sus parejas guiada por el interés. "Sabe con quién juntarse", deslizó. + Seguir en







La relación entre la hija y la expareja de Fort se mantiene distante. Redes sociales

En medio de los rumores de romance de Virginia Gallardo con el exmarido de Pampita, Roberto García Moritán, la hija de Ricardo Fort, Martita, rompió el silencio y habló de la exmujer de su padre: "Sabe con quién juntarse", afirmó con mucha ironía.

La influencer analizó la vida amorosa de la exvedette y dio a entender que no elige a sus parejas guiada por el amor, sino por el interés. "Está bien que encuentre a alguien más de su rubro. Obvio que le sirve, no se puso con un cantante", sostuvo.

Si bien la respuesta fue buscada, la hija del "Comandante" le contestó entre risas y con complicidad al cronista de Puro Show, en El Trece: "La veo como alguien que sabe con quién juntarse", sentenció.

A pesar de todo, la heredera de Fort dijo que no tiene rencores con Gallardo. "No la odio. No es que tengo un problema, ni nada", aclaró. También confirmó que, si bien no tienen relación actualmente, no se negaría a tomar un café con la diputada.