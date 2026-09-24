Moria Casán habló sobre la salud de Mirtha Legrand y reveló un dato clave

En medio de la preocupación por la situación de la diva de los almuerzos, la conductora de La Mañana con Moria reveló una información desconocida.

Moria Casán se refirió a la salud de la diva de los almuerzos.

La salud de Mirtha Legrand mantiene en vilo a todo el país y, mientras continúa internada en el Sanatorio Mater Dei, se conocieron nuevos detalles sobre su evolución.

Se filtró un dato sobre la internación de Mirtha Legrand que puede cambiarlo todo

La diva de los almuerzos enfrenta una neumonía bacteriana que obligó a su internación y, posteriormente, a su traslado a terapia intensiva.

Mientras crece la expectativa por un nuevo parte médico, que será difundido este viernes, durante la mañana del jueves Moria Casán se refirió al estado de salud de la Chiqui y llevó tranquilidad sobre su recuperación.

La conductora le dedicó unas palabras de afecto y expresó su deseo de verla nuevamente como anfitriona de su histórico programa. “Están todos esperando a la señora Legrand, para que cumpla sus 100 años, para hacerle la gran fiesta. Faltan cinco meses y está recuperándose ”, señaló Casán en referencia al próximo cumpleaños de Mirtha.

En ese sentido, la One buscó transmitir tranquilidad a quienes siguen de cerca su evolución. “Para que la gente se quede tranquila, si sigue internada hasta el viernes es porque se la debe controlar. Tiene 99 años, está zafando de todo, tiene unas ganas de vivir esta mujer”, expresó. Además, destacó la fortaleza con la que Mirtha atraviesa este momento: “La actitud gánica de ella, por supuesto, le favorece”.

Por su parte, especialistas remarcaron la importancia de que la conductora complete su recuperación antes de retomar su actividad habitual y regresar a la televisión.

Legrand sufrió una nueva recaída en su salud. Redes sociales

Se conoció la decisión de Juana Viale sobre los programas de Mirtha Legrand

Juana Viale continuará al frente de los programas de su abuela, Mirtha Legrand, durante el tiempo que la conductora permanezca internada en el Sanatorio Mater Dei.

Mientras la Chiqui continúa bajo observación y evoluciona favorablemente, se conoció qué decisión tomaron Juana y la producción respecto de las emisiones de este fin de semana.

Juana Viale continuara frente al programa de su abuela.

Según revelaron en Puro Show, Viale seguirá al frente de los dos ciclos, tal como lo viene haciendo durante la ausencia de la icónica conductora. La medida responde a un acuerdo entre Mirtha y la producción, mientras esperan su recuperación.

“Juana va a seguir al frente de los almuerzos y las cenas del programa de Mirtha Legrand, esperando la recuperación de la reina”, aseguró Matías Vázquez.

De esta manera, Juana conducirá La noche de Mirtha el sábado por la noche y Almorzando con Juana el domingo al mediodía, hasta que su abuela pueda retomar sus compromisos televisivos.