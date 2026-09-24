Melody contó el récord que tuvo con Alex Caniggia: "La médica me dijo que parara"

El mediático junto a la protagonista de esta historia.

La bailarina Melody Luz sorprendió al mundo del espectáculo al reaparecer en un programa y revelar algunos detalles inéditos de su intimidad con el mediático influencer Alex Caniggia . Durante esta reciente entrevista en un canal de streaming, confesó la desmedida frecuencia de los encuentros pasionales de la pareja.

Ella es modelo, él exfutbolista, están hace 9 años juntos y confesaron un duro momento que vivieron en la pareja

El revuelo mediático surgió en el ciclo conducido por Nazarena Vélez. Allí, al hablar sobre la libido, la invitada, en confianza con las integrantes el envío, admitió haber alcanzado la asombrosa marca de nueve encuentros sexuales por día con su novio.

Sobre los excesos de este agitado ritmo, en Story Time (Bondi Live) detalló las duras consecuencias físicas que padeció y que la obligaron a resguardar mejor su cuerpo. “Sí, yo creo que sí. Y dolía... Me acuerdo que tuve que ir a la médica” , reconoció ante la sorpresa de todos.

Frente a la profesional de la salud que atendió su malestar producto de esta sobreactividad, Melody tuvo que admitir que intimaban “más de cinco por día” . En efecto, la contundente e hilarante respuesta médica no tardó en llegar: “No, bueno, nena, pará. Te duele por eso” .

Lejos de inhibirse por aquel desgaste físico, la bailarina justificó la situación de pareja. “Estábamos muy fogosos” , sentenció para cerrar la anécdota, reafirmando la inmensa pasión que los dominaba.

Cómo inició la historia de amor entre Melody Luz y Alex Caniggia

El intenso vínculo sentimental de la pareja comenzó durante el encierro del reality El Hotel de los Famosos en 2021. En aquel mediático aislamiento propuesto por el programa, la pasión entre ambos nació sin ningún tipo de frenos.

Al analizar las condiciones de aquel particular contexto televisivo, la propia bailarina fue absolutamente sincera frente a los micrófonos. “Nos conocimos en un reality y ahí adentro era... No había nada más que hacer”, explicó en la entrevista.

La convivencia obligada, sumada al abundante tiempo libre entre las grabaciones diarias, potenció de manera exponencial el irrefrenable deseo mutuo. “Después estábamos al pepe y buscábamos los lugares sin cámaras”, confesó sin ningún tipo de tapujos.

Esta incesante búsqueda de privacidad y puntos ciegos les generó recurrentes llamados de atención por parte de la producción del certamen. “Nos retaban porque nos sacábamos el micrófono... Yo la pasé bien”, rememoró entre risas cómplices.

Aquel fuego inicial logró trascender la pantalla, se consolidó en la vida real y culminó rápidamente en la formación de una familia. “Era papapapapa... Y Venezia vino al toque”, concluyó la mediática sobre la llegada de su primera hija.