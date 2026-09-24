Uno por uno: los argentinos que fueron nominados a los Emmys Internacionales 2026

La 54ª edición de los Premios Emmy Internacionales se llevará a cabo el próximo lunes 23 de noviembre en Nueva York, y este miércoles se dieron a conocer las nominaciones oficiales, en las que la Argentina volvió a tener una destacada presencia. El evento reunirá a más de mil ejecutivos de radiodifusión, producción y distribución de todo el mundo para reconocer lo mejor de la televisión internacional.
Entre las producciones nacionales, la segunda temporada de "División Palermo" logró una nominación en la categoría de mejor comedia, mientras que "Menem" competirá por el galardón a mejor drama. Ambas ficciones representan al país dentro de un espectro internacional que abarca distintos géneros y formatos televisivos.
En cuanto a las actuaciones individuales, Ricardo Darín integra la terna de "Mejor actuación masculina" gracias a su interpretación en El Eternauta, sumándose así a una nómina de intérpretes de distintas nacionalidades que compiten por este reconocimiento. Con estas tres nominaciones, la Argentina se ubica nuevamente entre los países con mayor presencia dentro de los Premios Emmy Internacionales, certamen que año a año destaca a las producciones televisivas más relevantes fuera de Estados Unidos.