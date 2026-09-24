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Uno por uno: los argentinos que fueron nominados a los Emmys Internacionales 2026

Tres producciones nacionales quedaron seleccionadas dentro de las principales categorías del certamen internacional. La gala que definirá a los ganadores se realizará el próximo 23 de noviembre en Nueva York.

La Argentina tendrá participación en tres categorías.

La Argentina tendrá participación en tres categorías.

Netflix

La 54ª edición de los Premios Emmy Internacionales se llevará a cabo el próximo lunes 23 de noviembre en Nueva York, y este miércoles se dieron a conocer las nominaciones oficiales, en las que la Argentina volvió a tener una destacada presencia. El evento reunirá a más de mil ejecutivos de radiodifusión, producción y distribución de todo el mundo para reconocer lo mejor de la televisión internacional.

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Entre las producciones nacionales, la segunda temporada de "División Palermo" logró una nominación en la categoría de mejor comedia, mientras que "Menem" competirá por el galardón a mejor drama. Ambas ficciones representan al país dentro de un espectro internacional que abarca distintos géneros y formatos televisivos.

En cuanto a las actuaciones individuales, Ricardo Darín integra la terna de "Mejor actuación masculina" gracias a su interpretación en El Eternauta, sumándose así a una nómina de intérpretes de distintas nacionalidades que compiten por este reconocimiento. Con estas tres nominaciones, la Argentina se ubica nuevamente entre los países con mayor presencia dentro de los Premios Emmy Internacionales, certamen que año a año destaca a las producciones televisivas más relevantes fuera de Estados Unidos.

The Guardian elogió a la producción argentina como una de las mejores del 2025.

The Guardian elogió a la producción argentina como una de las mejores del 2025.

Los nominados a los Premios Emmy Internacionales

Mejor actuación masculina

  • Ricardo Darín - El Eternauta
  • Javier Cámara - Yakarta
  • Ian Roberts - A Kind of Madness
  • Bobby Schofield - Unforgivable

Drama

  • Mil golpes
  • Menem
  • Carême
  • Real Kashmir Football Club (2025)

Comedia

  • División Palermo – Temporada 2
  • Man vs Baby
  • Old Dog, New Tricks
  • Vir Das: Fool Volume

Mejor actuación femenina

  • Mona Mina León - Holy Sh!t
  • Bárbara Mori - El mundo de Lucca
  • Park Ji-hyun - You and Everything Else
  • Sheridan Smith - I Fought the Law

Programación artística

  • Copy + Paste + Steal
  • Der talentierte Mr. F
  • Live Aid at 40: When Rock 'n' Roll Took on the World
  • Passinho Foda: Las raíces del baile

Actualidad

  • Al Jazeera Investigates: Hasina: 36 Days in July
  • ARTE Reportage: My Father's Hair
  • Exposure: Breaking Ranks: Inside Israel's War
  • Profissão Repórter: Feminice

Documental

  • Louis Theroux: The Settlers
  • Marcial Maciel: El lobo de Dios
  • One "Orphan" Every Hour
  • Opioïdes, Business & Addiction

Infantil Animación

  • Irmão do Jorel – Temporada 5
  • Lenas Hof
  • My Melody & Kuromi
  • The Scarecrows' Wedding

Infantil Hechos y entretenimiento

  • Horrible Science
  • Mitateru-Phose: Let's Change Perspectives!
  • Nysgjerrige Noah
  • Terceirão

Infantil Acción real

  • 31 Minutos: Calurosa Navidad
  • De Achterblijvers - Países Bajos
  • Dexter Procter the Ten Year Old Doctor
  • Love at First Spike

Noticias

  • Fantástico: Return to Yanomami Land
  • Lembra-te de Mim
  • Missing in Gaza
  • The World: 24 Hours in the Kill Zone

Entretenimiento no guionado

  • Ed Stafford's Rite of Passage
  • Educating Yorkshire – Temporada 2
  • La peor vuelta al mundo
  • Loups-Garous – Temporada 2

Serie de formato corto

  • De Klas van 2000
  • Jornada da Vida: Rio Mekong
  • PeopleWatching – Temporada 3
  • Tatsuki Fujimoto 17-26

Documental deportivo

  • Baila, Vini
  • Temps Mort
  • The Philipstown Wirecar Grand Prix
  • Tom Daley: 1.6 Seconds

Telenovela

  • Garota do Momento
  • Leyla
  • Uzak Sehir
  • Valle Salvaje – Temporada 2

Película para televisión/miniserie

  • Anatomía de un instante
  • Hyper Knife
  • Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente
  • Prisoner 951

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