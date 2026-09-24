Uno por uno: los argentinos que fueron nominados a los Emmys Internacionales 2026 Tres producciones nacionales quedaron seleccionadas dentro de las principales categorías del certamen internacional. La gala que definirá a los ganadores se realizará el próximo 23 de noviembre en Nueva York. Agregar C5N en









La Argentina tendrá participación en tres categorías. Netflix

La 54ª edición de los Premios Emmy Internacionales se llevará a cabo el próximo lunes 23 de noviembre en Nueva York, y este miércoles se dieron a conocer las nominaciones oficiales, en las que la Argentina volvió a tener una destacada presencia. El evento reunirá a más de mil ejecutivos de radiodifusión, producción y distribución de todo el mundo para reconocer lo mejor de la televisión internacional.

Entre las producciones nacionales, la segunda temporada de "División Palermo" logró una nominación en la categoría de mejor comedia, mientras que "Menem" competirá por el galardón a mejor drama. Ambas ficciones representan al país dentro de un espectro internacional que abarca distintos géneros y formatos televisivos.

Redes sociales En cuanto a las actuaciones individuales, Ricardo Darín integra la terna de "Mejor actuación masculina" gracias a su interpretación en El Eternauta, sumándose así a una nómina de intérpretes de distintas nacionalidades que compiten por este reconocimiento. Con estas tres nominaciones, la Argentina se ubica nuevamente entre los países con mayor presencia dentro de los Premios Emmy Internacionales, certamen que año a año destaca a las producciones televisivas más relevantes fuera de Estados Unidos.

The Guardian elogió a la producción argentina como una de las mejores del 2025. Redes Sociales Los nominados a los Premios Emmy Internacionales Mejor actuación masculina Ricardo Darín - El Eternauta

Javier Cámara - Yakarta

Ian Roberts - A Kind of Madness

Bobby Schofield - Unforgivable Drama Mil golpes

Menem

Carême

Real Kashmir Football Club (2025) Comedia División Palermo – Temporada 2

Man vs Baby

Old Dog, New Tricks

Vir Das: Fool Volume Mejor actuación femenina Mona Mina León - Holy Sh!t

Bárbara Mori - El mundo de Lucca

Park Ji-hyun - You and Everything Else

Sheridan Smith - I Fought the Law Programación artística Copy + Paste + Steal

Der talentierte Mr. F

Live Aid at 40: When Rock 'n' Roll Took on the World

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ARTE Reportage: My Father's Hair

Exposure: Breaking Ranks: Inside Israel's War

Profissão Repórter: Feminice Documental Louis Theroux: The Settlers

Marcial Maciel: El lobo de Dios

One "Orphan" Every Hour

Opioïdes, Business & Addiction Infantil Animación Irmão do Jorel – Temporada 5

Lenas Hof

My Melody & Kuromi

The Scarecrows' Wedding Infantil Hechos y entretenimiento Horrible Science

Mitateru-Phose: Let's Change Perspectives!

Nysgjerrige Noah

Terceirão Infantil Acción real 31 Minutos: Calurosa Navidad

De Achterblijvers - Países Bajos

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The World: 24 Hours in the Kill Zone Entretenimiento no guionado Ed Stafford's Rite of Passage

Educating Yorkshire – Temporada 2

La peor vuelta al mundo

Loups-Garous – Temporada 2 Serie de formato corto De Klas van 2000

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