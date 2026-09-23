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La salud de Mirtha Legrand: qué dice el nuevo parte médico del 23 de septiembre

Los médicos del Mater Dei publicaron una actualización sobre el estado de la histórica conductora, quien volvió a ser hospitalizada hace cinco días por una complicación en las vías respiratorias.

¿Qué dice el nuevo parte médico de Mirtha?

¿Qué dice el nuevo parte médico de Mirtha?

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La salud de la conductora Mirtha Legrand tiene el vilo a su círculo íntimo y al país. Luego de la última internación del 18 de septiembre, el Sanatorio Mater Dei publicó un nuevo parte médico respecto a su salud y confirmó que se encuentra “con buena evolución”.

La Chiqui atraviesa un delicado momento de salud.
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En el documento indica que “continúa mejorando día a día de la neumopatía que motivara su internación, con una buena evaluación. Permanecerá internada durante los próximos días, con el fin de mantenerla bajo control y brindarle los cuidados y contención adecuados”.

“Su familia y profesionales, médicos agradecen los saludos y muestras de cariño. De no mediar cambios, el viernes próximo enviaremos un nuevo parte médico”, concluyó.

Qué se sabe sobre la salud de Mirtha Legrand

Mirtha Legrand reingresó de urgencia el viernes pasado por una grave neumonía bacteriana, generando una profunda alarma en su entorno. “Es un estado dificilísimo para cualquiera, y para una señora de 99 años”, analizó Ángel de Brito sobre el crítico panorama.

Tras horas de mucha tensión, el equipo médico logró identificar la bacteria e inició la medicación adecuada con notable éxito. “El viernes la cuestión era dramática, el sábado Mirtha repuntó, durmió bien, gracias a los antibióticos”, reveló el periodista.

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