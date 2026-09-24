La determinante decisión que tomó El Trece en medio de la internación de Mirtha Legrand

Ante el cuadro clínico de la conductora, las altas autoridades esclarecieron el rumbo de los ciclos televisivos del fin de semana.

Mientras la conductora Mirtha Legrand continúa internada en el Sanatorio Mater Dei debido a un cuadro de neumopatía , las máximas autoridades de El Trece resolvieron cómo seguirá la grilla televisiva. La emisora decidió no alterar su programación de fin de semana y mantener al aire los tradicionales ciclos, garantizando la continuidad del formato mientras aguardan su pronta recuperación.

Ante esta ausencia temporal de la gran diva de los almuerzos, el canal determinó que su nieta, Juana Viale , asuma la responsabilidad total de llevar adelante ambos programas. De esta manera, la actriz y presentadora quedará a cargo de la conducción tanto de las clásicas cenas del sábado por la noche como de los históricos almuerzos dominicales.

El periodista Matías Vázquez fue el encargado de confirmar públicamente el rumbo definitivo que eligió tomar la señal televisiva frente a este inesperado panorama de salud de la diva. "Juana seguirá al frente de los almuerzos y las cenas, de los dos programas" , sentenció el panelista en el ciclo Puro Show, despejando cualquier duda sobre posibles cancelaciones.

Desde el corazón de la producción del programa aseguraron que bajo ningún punto de vista suspenderán las emblemáticas mesazas nocturnas ni los tradicionales encuentros televisivos de los domingos. La tajante decisión busca acompañar el proceso de sanación de la estrella máxima del canal, por lo que señalaron con firme esperanza y profunda convicción: "Estamos esperando la recuperación de la Reina" .

Esta medida excepcional implementada por el canal se mantendrá firme y vigente hasta que los profesionales de la salud determinen que la legendaria animadora se encuentra en óptimas condiciones. Juana Viale estará al frente de todos los envíos hasta que su abuela reciba el alta médica definitiva y pueda finalmente concretar su tan ansiado regreso a la televisión argentina.

Qué dice el último parte médico de Mirtha Legrand

Las autoridades médicas del Sanatorio Mater Dei difundieron recientemente un nuevo comunicado oficial detallando con precisión que la legendaria presentadora continúa evolucionando de manera favorable. Los especialistas que siguen de cerca su cuadro de neumopatía destacaron su mejoría constante y sostenida durante los últimos días de su estadía en las instalaciones del centro médico porteño.

El documento emitido por la cúpula sanitaria de la clínica privada precisó que la querida paciente presenta una "buena evolución" general respecto a su compleja afección respiratoria. Además, los facultativos a cargo de su cuidado enfatizaron que su estado clínico continúa mejorando día a día, llevando una enorme cuota de tranquilidad a todo su círculo íntimo y familiar.

Por su parte, la reconocida cocinera Jimena Monteverde aportó detalles exclusivos sobre la intimidad de la diva y aseguró con gran alegría que la conductora "está muy bien". Según sus recientes y emotivas declaraciones, la estrella televisiva pasó la jornada del lunes mirando televisión desde su habitación y le manifestó a sus allegados fuertes deseos de regresar a su hogar.

El último parte médico sobre el estado de salud de Mirtha Legrand.

Durante su intervención, Monteverde agregó más testimonios sumamente esperanzadores sobre cómo transita las noches la histórica presentadora en el sanatorio, afirmando con convicción que "está durmiendo muy bien y pasa buena noche". Asimismo, la chef aclaró que esta valiosa información fue proporcionada de manera directa por familiares muy cercanos con quienes se comunica y cruza mensajes todos los días.

La máxima figura televisiva de nuestro país permanecerá internada de forma preventiva durante los próximos días para recibir los cuidados médicos adecuados y la máxima contención profesional posible. En este delicado contexto, su familia agradeció profundamente todas las inmensas muestras de cariño recibidas por parte del público y anticipó que el próximo parte oficial será difundido este mismo viernes.