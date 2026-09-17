Tras las acusaciones de Georgina Barbarossa, Marixa Balli habló sobre Jorge Porcel: "Preferías no..." La panelista detalló el trato que le daba el cómico cuando era bailarina en su programa de televisión, tras las recientes revelaciones y el resurgimiento del actor en la serie de Moria Casán. Agregar C5N en









Marixa Balli destrozó a Porcel que resurgió en la serie de Moria Casán. Redes sociales

La panelista Marixa Balli recordó cómo fue su trabajo junto a Jorge Porcel, cuando formó parte del clásico programa Las gatitas y ratones de Porcel, en Canal 9, a finales de los años 80. "Preferías no encontrártelo a solas", confesó. El artista surgió nuevamente por la serie de Moria Casán, que muestra la dupla que hacían con la exvedette entre la década de los 1970 y 1980.

La bailarina su sumó a la polémica tras las declaraciones de Georgina Barbarossa sobre el acoso que padeció de parte del humorista, que tomó repercusión tras la serie de Moria Casán: "Yo era muy chica... Era muy fuerte escucharlo. Una se acostumbró con el tiempo".

La intérprete de La Cachaca aseguró que el actor "no tenía muy buenos modales", sino todo lo contrario. "Fue un grande. Uno de los mejores cómicos, pero sus maneras no eran las mejores y no quería encontrármelo sola", reconoció.

MARIXA BALLI: "Preferías no verlo a solas a Porcel"



Cc #DDM @ddm_ok pic.twitter.com/o8AlELb09g — América TV (@AmericaTV) September 17, 2026 Balli detalló que el famoso estaba mucho en el control del estudio de TV, desde donde criticaba lo que no le gustaba del elenco, como el baile, o el canto, pero que lo hacía de muy malos modos: "Ésos modos eran el maltrato, cosa que hoy en día no se aceptaría. Todo el canal lo sabía y estábamos acostumbrados", reveló en el móvil de DDM, en América.