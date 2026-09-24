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La fuerte crítica a Sol Abraham, ganadora de Gran Hermano: "Se cree que..."

Tras ganar el reality de Telefe, se filtró la interna en el canal por los supuestos desplantes de Sol Abraham hacia sus excompañeros y directivos.

Revelaron el motivo por el cual la famosa no estará en Cortá por Lozano y el clima tenso en el canal.

Revelaron el motivo por el cual la famosa no estará en Cortá por Lozano y el clima tenso en el canal.

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Luego de ganar el reality, continúa recorriendo programas para hablar sobre su experiencia.
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Subida de tono y muy íntima: la propuesta que recibió Sol Abraham tras ganar Gran Hermano

A poco más de una semana de quedarse con el premio mayor de 70 millones de pesos, la empresaria tiene varios frentes abiertos con altas figuras de la señal de televisión: "subida al caballo" y "sin recursos", son algunas dichos de directivos de la señal de Martínez.

“Un número uno de Telefe me dice: 'Sol está subida al caballo, para mí es una mina sin recursos. Todo lo que sabe es hablar mal de las personas y tirar bosta'”, lanzó el periodista Santiago Riva Roy, en el canal de streaming Bondi Live.

Este rechazo quedó expuesto al público, después de la salida de Evangelina Anderson del programa de Verónica Lozano, Cortá por Lozano, cuando el nombre de Abraham fue uno de los posibles reemplazos, pero las autoridades de Telefe se decidieron por Eliana Guercio.

Quién es Solange "Sol" Abraham, ganadora de Gran Hermano 2026

La ganadora de Gran Hermano 2026, Sol Abraham, es la primera mujer quedarse con el título mayor de la casa desde Marianela Mirra en 2007. Estuvo 204 días en la casa de Telefe, e igualó la misma duración de la edición anterior, que fue ganada por Santiago “Tato” Algorta. Volvió a ingresar en el reality después de su experiencia anterior en la edición de 2011, donde salió quinta, buscando una revancha. Incursionó como empresaria cuando fundó su propia marca de ropa infantil, en 2028, con Lucky Kids, proyecto que cerró en la pandemia de COVID-19. Su hija Delfina, de 9 años, fue el alma de su emprendimiento: "Delfina es mi gran inspiración", relató en una entrevista.

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