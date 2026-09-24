La fuerte crítica a Sol Abraham, ganadora de Gran Hermano: "Se cree que..." Tras ganar el reality de Telefe, se filtró la interna en el canal por los supuestos desplantes de Sol Abraham hacia sus excompañeros y directivos. Agregar C5N en









Revelaron el motivo por el cual la famosa no estará en Cortá por Lozano y el clima tenso en el canal. Redes sociales

Tras ganar Gran Hermano Generación Dorada, Sol Abraham quedó en el centro de las críticas: "Se cree que puede elegir a dónde va y a dónde no", fue la la frase que se escuchó en los pasillos de Telefe.

A poco más de una semana de quedarse con el premio mayor de 70 millones de pesos, la empresaria tiene varios frentes abiertos con altas figuras de la señal de televisión: "subida al caballo" y "sin recursos", son algunas dichos de directivos de la señal de Martínez.

“Un número uno de Telefe me dice: 'Sol está subida al caballo, para mí es una mina sin recursos. Todo lo que sabe es hablar mal de las personas y tirar bosta'”, lanzó el periodista Santiago Riva Roy, en el canal de streaming Bondi Live.

ENOJO DE TELEFE CON SOL ABRAHAM: “ ESTÁ SUBIDA A UN PONY”@elejercitodelam @pepeochoa88 @santiagorivaroy @fedeebongiorno pic.twitter.com/MFi41LndB6 — Bondi (@bondi_liveok) September 24, 2026 El enojo tendría que ver con la decisión al momento de dar entrevistas, el lugar que quiere ocupar en Telefe y los comentarios negativos sobre sus excompañeros de GH. “ Encima se cree que puede elegir a dónde va y a dónde no”, reveló Rivas Roy sobre los dichos puertas adentro del canal.

Este rechazo quedó expuesto al público, después de la salida de Evangelina Anderson del programa de Verónica Lozano, Cortá por Lozano, cuando el nombre de Abraham fue uno de los posibles reemplazos, pero las autoridades de Telefe se decidieron por Eliana Guercio.