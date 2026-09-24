Nathy Peluso reveló detalles de la dieta con la que bajó de peso a los 31 años La cantante salió al cruce de los rumores en redes sociales y explicó la rutina saludable que adoptó para transformar su figura. Agregar C5N en









La cantante mostró en detalle cómo hizo para bajar de peso.

Nathy Peluso rompió el silencio tras el revuelo que generó su impactante transformación física en las redes sociales. Luego de convertirse en tendencia absoluta por su figura, la artista decidió salir al cruce de las versiones que circulaban en la web y detalló el estricto plan que implementó en su rutina diaria para alcanzar un notable descenso de peso.

La cantante quedó en el centro de la escena mediática a partir de un video publicado en su perfil de TikTok donde se la veía bailando al ritmo de “Loco”, el clásico de Héctor Lavoe. La publicación superó rápidamente los cuatro millones de reproducciones y desató un aluvión de repercusiones entre sus seguidores, quienes remarcaron que se la veía totalmente distinta a su etapa anterior.

Nathy Peluso salió a desmentir categóricamente las especulaciones sobre el uso de fármacos para adelgazar, remarcando que el cambio rotundo fue consecuencia de una exigente rutina de entrenamiento sumada a un reordenamiento completo en su régimen alimenticio. La cantante no dejó pasar los rumores sobre el consumo de Ozempic y decidió responder de forma contundente ante los señalamientos sobre su cuerpo.

Nathy Peluso usó sus plataformas de Instagram y TikTok para enviarle un mensaje directo a sus detractores y ponerle punto final a las sospechas de la opinión pública. “Para las que estuvieron diciendo que yo uso Ozempic, escuchame, no me entendieron, ¿cómo yo voy a dejar de comer?”, enfatizó con firmeza para despejar cualquier duda sobre el método de su transformación.

Qué dijo Nathy Peluso de su cambio físico Nathy Peluso salió con los tapones de punta a frenar la ola de especulaciones respecto a su figura tras las versiones que indicaban el uso de fármacos para adelgazar. La artista detalló la exigente preparación física que sostiene para mantenerse activa y remarcó la disciplina de su rutina diaria: “Después de todos estos años, ¿yo voy a dejar de comer? Mamita, gimnasio, cardio, peso, pilates, escalera, diez mil pasos al día o más”.

Nathy Peluso también aclaró los pilares de su alimentación para desmitificar las dietas restrictivas y dejar en claro que su cambio responde a un entrenamiento constante y saludable. La intérprete enumeró los alimentos clave que integran su plato cotidiano de forma bien variada: “Pollo, pescado, espárragos, boniato, papa, ¿qué te pasa? Mirá que voy a dejar de comer...”. Nathy Peluso sepultó de manera tajante el rumor sobre el consumo de Ozempic y le envió una recomendación directa a sus fanáticos a través de sus redes. “¿Qué les pasa? ¿Qué Ozempic? Déjense de joder”, lanzó sin vueltas sobre el tema, antes de cerrar su descargo con una frase inspiradora para su público: “Sean felices y muevan sus esqueletos, está permitido”.