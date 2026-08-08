River oficializó la compra de Thiago Almada: cuándo llega al país y en qué partido podría debutar La institución de Núñez dio a conocer la contratación del futbolista proveniente del Atlético Madrid y campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022. Por Agregar C5N en









Thiago Almada es nuevo refuerzo de River.

En lo que representa la compra más cara en la historia del futbol argentino, River hizo oficial este sábado la contratación de Thiago Almada, que en las próximas horas llegará al país y podría ser parte del duelo entre semana del Millonario por Copa Sudamericana.

Mediante un comunicado, la institución de Núñez dio a conocer la contratación del futbolista proveniente del Atlético Madrid y campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022. La operación final supera los 20 millones de dólares.

"River Plate acordó con Atlético de Madrid la transferencia definitiva del jugador Thiago Almada. El futbolista viajará en las próximas horas al país para sumarse al plantel", informó la institución en sus canales oficiales.

COMUNICADO OFICIAL



River Plate acordó con Atlético de Madrid la transferencia definitiva del jugador Thiago Almada.



El futbolista viajará en las próximas horas al país para sumarse al plantel. pic.twitter.com/79Vx5WbwqS — River Plate (@RiverPlate) August 8, 2026 A la espera de Thiago Almada, cuántos millones invirtió River en este mercado de pases El arranque del segundo semestre de River no refleja el gran movimiento y la millonaria inversión que hizo en este mercado de pases. Hasta el momento, la dirigencia concretó ocho refuerzos, pero el equipo de Eduardo “Chacho” Coudet cosechó la peor racha de años: cuatro derrotas seguidas.

A la espera que se termine de concretar la llegada de otro campeón del mundo con la Selección en Qatar 2022, Thiago Almada, sin dudas el mercado de pases de este 2026 será recordado no solo como uno de los de mayor jerarquía futbolística, sino también en términos económicos del resto del fútbol argentino.

Con la confirmación este martes de que Francisco Ortega como la octava incorporación en total el Millonario lleva más de u$s 44 millones invertidos en lo que va del mercado, siendo Ángel Correa por ahora el más caro y la nula inversión del campeón del mundo, Nicolás Otamendi. Luego de la polémica de varios futbolistas de renombre que fueron apartados, se quedaron entrenando en el predio de Cantilo y terminaron con la polémica foto en un conteiner durante la pretemporada, los dirigentes finalmente sellaron la contratación Ángel Correa, Lucas Beltrán, Mauro Arambarri, Tobías Andrada, Francisco Ortega, Rafa Santos Borré, Giovanni González y Nicolás Otamendi, aunque este último llegó libre.